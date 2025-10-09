  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۷

وزیر ورزش و جوانان به مقام شهدای ارومیه ادای احترام کرد

ارومیه - وزیر ورزش و جوانان پیش از ظهر امروز پنجشنبه در سفر به آذربایجان غربی با حضور در مزار شهدا به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان با استقبال رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید باکری ارومیه به منظور شرکت در افتتاحیه هفتمین دوره مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا وارد ارومیه شد.

دنیامالی در ادامه این سفر از استادیوم ۱۵ هزار نفری شهید باکری ارومیه، اردوی تیم ملی روئینگ بانوان و چند پروژه ورزشی دیگر بازدید می‌کند.

حضور در مراسم افتتاحیه هفتمین دوره مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا، بررسی وضعیت زیرساخت‌های ورزشی استان و شرکت در جلسات مرتبط با توسعه ورزش در آذربایجان‌غربی از دیگر برنامه‌های سفر وزیر ورزش و جوانان است.

همچنین وزیر ورزش و جوانان در ادامه برنامه‌های خود به شهرستان مهاباد سفر کرده و ضمن دیدار با مسئولان محلی، از طرح‌ها و پروژه‌های ورزشی این شهرستان نیز بازدید خواهد کرد.

