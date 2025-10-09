وزیر ورزش و جوانان به مقام شهدای ارومیه ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان با استقبال رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید باکری ارومیه به منظور شرکت در افتتاحیه هفتمین دوره مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا وارد ارومیه شد.

دنیامالی در ادامه این سفر از استادیوم ۱۵ هزار نفری شهید باکری ارومیه، اردوی تیم ملی روئینگ بانوان و چند پروژه ورزشی دیگر بازدید می‌کند.

حضور در مراسم افتتاحیه هفتمین دوره مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا، بررسی وضعیت زیرساخت‌های ورزشی استان و شرکت در جلسات مرتبط با توسعه ورزش در آذربایجان‌غربی از دیگر برنامه‌های سفر وزیر ورزش و جوانان است.

همچنین وزیر ورزش و جوانان در ادامه برنامه‌های خود به شهرستان مهاباد سفر کرده و ضمن دیدار با مسئولان محلی، از طرح‌ها و پروژه‌های ورزشی این شهرستان نیز بازدید خواهد کرد.