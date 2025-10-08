به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نخعی نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مرز ماهیرود صرفاً یک گذرگاه مرزی نیست بلکه از ظرفیت تبدیل‌شدن به محور اصلی تجارت ایران در شرق کشور برخوردار است.

وی افزود: این مرز می‌تواند ایران را به افغانستان و کشورهای آسیای میانه متصل کند و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آن به معنای سرمایه‌گذاری برای امنیت و پیشرفت اقتصادی شرق کشور است.

نخعی با بیان اینکه توسعه مرز ماهیرود از اولویت‌های اصلی وی در دوره نمایندگی است، ادامه داد: ایجاد پایانه صادراتی، توسعه جاده‌های دسترسی، تأمین انرژی و تقویت خدمات تجاری از جمله اقداماتی است که با هدف توانمندسازی مرزنشینان و مشارکت فعال آنان در فرآیند صادرات پیگیری شده است.

وی تصریح کرد: تاکنون دولت‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون از جمله جاده‌سازی، آب، برق، گاز و ارتباطات، بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان در منطقه مرزی ماهیرود سرمایه‌گذاری کرده‌اند که این رقم بیانگر اهمیت بالای این منطقه در معادلات اقتصادی کشور است.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه گفت: در بخش راه نیز با پیگیری‌های انجام‌شده، اغلب پروژه‌ها تعیین پیمانکار شده و در حال اجراست.

به گفته وی با تخصیص یک و نیم میلیون دلار اعتبار جدید نیز انتظار می‌رود مسیر ارتباطی ولایت فراه تا مرز ماهیرود تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

نخعی همچنین با اشاره به مصوبه دولت درخصوص ساماندهی کولبری در خراسان جنوبی اظهار داشت: با پیگیری‌های مستمر، این استان به جمع استان‌های مجاز برای اجرای طرح کولبری پیوست، اقدامی به گفته وی، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مرزنشینان کمک شایانی کند.

وی با بیان اینکه توسعه شرق ایران بدون توجه به ظرفیت‌های مرزی امکان‌پذیر نیست، ادامه داد: باید موانع زیرساختی این مناطق برطرف شود تا زمینه جذب سرمایه‌گذاران و رونق فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

نخعی با اشاره به تأکید برنامه هفتم توسعه بر تقویت اقتصاد مرزی گفت: اقتصاد مرزی یک الزام قانونی است و توجه به آن می‌تواند در شرایط تحریمی، فرصت تازه‌ای برای رشد صادرات و کاهش فشارهای اقتصادی کشور فراهم کند.

وی افزود: ایران با دارا بودن ۱۶ استان مرزی و همسایگی با ۱۵ کشور، موقعیتی ممتاز در منطقه دارد و با توجه به، این ظرفیت ها می‌تواند به یکی از موتورهای اصلی توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه با تاکید بر اینکه مرزنشینان سرمایه‌های اجتماعی کشور هستند و باید از منافع توسعه بهره‌مند شوند، بیان داشت: آینده ماهیرود روشن است و این مرز می‌تواند به کانون بزرگ صادراتی شرق ایران بدل شود؛ نقطه‌ای که امنیت، اشتغال و امید را همزمان به منطقه می‌آورد.