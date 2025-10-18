خراسان جنوبی دروازه توسعه تجارت ایران و افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نخعی، نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی، پیش از ظهر شنبه در اجلاسیه فرصت‌های مشترک سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان، گفت: ایران و افغانستان دارای تاریخ، زبان و فرهنگ مشترک هستند و باید از این ظرفیت‌ها برای تقویت روابط اقتصادی و اجتماعی بهره گرفت.

وی با اشاره به جایگاه ویژه خراسان جنوبی افزود: این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی در مسیر شرقی-شمالی، می‌تواند نقش کلیدی در ترانزیت کالا و اتصال افغانستان به آب‌های آزاد خلیج فارس و مسیرهای تجاری اروپا ایفا کند. مرز ماهیرود ظرفیت بالقوه‌ای برای دروازه تجارت افغانستان دارد.

نخعی ادامه داد: با توجه به طرح‌های بین‌المللی مانند کمربند اقتصادی چین و قراردادهای پیوستن ۱۵۰ کشور، خراسان جنوبی و ولایت بدخشان در افغانستان می‌توانند مسیر اصلی ترانزیت چین به اروپا باشند که نیازمند نگاه کلان اقتصادی، برنامه‌ریزی دقیق و اعتماد متقابل است.

وی همچنین بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های انرژی، معادن و زیرساخت‌های دو کشور تأکید و اظهار داشت: تکمیل زیرساخت‌ها نه تنها اقتصاد ایران و افغانستان را تقویت می‌کند، بلکه به مردم مرزنشین دو طرف بیشترین بهره را خواهد رساند.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در پایان تصریح کرد: نشست‌ها و نمایشگاه‌های این چنینی باید به تفاهم‌نامه‌های اجرایی منجر شود و تنها محدود به برگزاری همایش نماند تا توسعه پایدار و همکاری بلندمدت میان دو کشور محقق شود.