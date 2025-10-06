تقدیر فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص) تهران از شهردار پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر ،سردار حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص)تهران بزرگ، در ششمین برنامه «عهد یاران» ویژه کارکنان بسیجی شهرداری تهران، با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری، اظهارکرد: چشمانداز ترسیمشده در این بیانیه، تحقق جامعه اسلامی، تمدن نوین اسلامی و زمینهسازی برای ظهور خورشید ولایت عظمی است.
وی افزود: پس از گذشت چند سال از آغاز گام دوم، شاهد رخدادهایی در عرصه داخلی و بینالمللی هستیم که ما را به آیندهای روشن و تحقق تمدن نوین اسلامی رهنمود میکند.
فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص)تهران بزرگ با اشاره به وقایع دو سال اخیر خاورمیانه به ویژه حوادث فلسطین و جنگ ۱۲ روزه، اظهارکرد: این رویدادها بیانگر این است که در آستانه یکی از تحولات بزرگ و اثرگذار تمدنی قرار داریم و به نظر میرسد در مهمترین پیچ تاریخی در مسیر تحقق اهداف پنجگانه انقلاب اسلامی هستیم.
وی با تأکید بر فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر انتقال قدرت از غرب به شرق، تصریح کرد: این انتقال با پیروزی انقلاب اسلامی و سپس پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی هشتساله رقم خورده است، اما این فرآیند به تدریج و در ابعاد اقتصادی، نظامی، امنیتی و دیگر حوزهها در حال وقوع است.
وی افزود: ما در میانه راه این انتقال قدرت هستیم و حوادث کنونی در صحنه بینالملل، طبیعی و ناشی از افول قدرت بازدارنده آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
سردار حسنزاده با اشاره به اشتباه محاسباتی دشمن در آغاز جنگ هشتساله و جنگ ۱۲ روزه،خاطرنشان کرد: دشمن تصور میکرد جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار دارد، اما در هر دو مورد با دفاع مقدس و مقتدرانه ملت ایران مواجه شد و پیروزی قطعی و قاطع از آن ملت ایران و انقلاب اسلامی بود.
وی وحدت و یکپارچگی ملت ایران را مهمترین مولفه قدرت خواند و گفت: دشمن تمرکز خود را بر خدشهدار کردن این «اتحاد مقدس» قرار داده است. ما باید این مولفههای قدرت را که برگرفته از مکتب سیدالشهدا و عاشوراست، شناسایی، تقویت و ارتقا دهیم.
فرمانده سپاه تهران بزرگ در پایان با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری به آمادگی صددرصدی، همهجانبه و مستمر نیروهای مسلح برای مقابله و پاسخگویی به هر تهدیدی بیان کرد: در طی دو سه ماه پس از جنگ ۱۲ روزه، به فضل پروردگار و با مدیریت فرماندهان، توانستیم تولید قدرت کنیم و امروز وضعیت بهکارگیری قدرت ما به مراتب بهتر از آغاز جنگ ۱۲ روزه است.
وی ایجاد احساس آرامش و امنیت برای مردم و خارج کردن آنان از وضعیت «نه جنگ، نه صلح» را یکی دیگر از وظایف مهم مسئولین بسیجی دانست و تاکید کرد: ایجاد رضایت در مردم در گرو ارائه خدمات دائمی، بیمنت، مستمر و بدون اختلال است و باید از عملکرد مدیریت شهری بهویژه شهردار تهران، در دوران جنگ و پس از آن برای بازسازی منازل و جبران خسارات مردم تقدیر کرد.
سردار حسنزاده در پایان نقش بسیج در ارتقای سرمایه اجتماعی را کلیدی خواند و گفت: ارتقای سرمایه اجتماعی؛ وحدت و همبستگی ملی را افزایش داده و مولفه قدرت بازدارنده ما را تقویت میکند.
