بررسی مشکلات ۸۰ طرح در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر چهارشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اظهار کرد: مقام معظم رهبری، امسال را به نام «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری کردند که برای تحقق منویات ایشان و اجرای سیاستهای دولت در حمایت از سرمایهگذاری و تولید، دو روز در هفته را به صورت ویژه به جلسات مرتبط با تولید و سرمایهگذاری اختصاص دادیم.
وی افزود : پنجشنبههای هر هفته تحت عنوان پنجشنبههای سرمایهگذاری و با محوریت بررسی طرحهای بزرگ سرمایهگذاری برگزار میشود. به این صورت که یک هفته به جلسه بررسی طرحها و هفته بعد به بازدید میدانی از همان طرحها اختصاص مییابد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: این تلاشها در حوزه طرحهای بزرگ سرمایهگذاری منجر به تدوین ۷۱ طرح عظیم با سرمایهای بالغ بر ۸ میلیارد دلار ارزی و بیش از یکصد همت ریالی شده است.
وی با بیان اینکه اجرای چندین طرح بزرگ در استان آغاز شده است، ابراز کرد: خوشبختانه عملیات اجرایی سه مورد از این طرحها آغاز شده و ۱۲ تا ۱۳ طرح دیگر با سرمایه ارزی ۴ میلیارد دلار در سفر آتی رئیسجمهور به استان آغاز میشوند.
رحمانی در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اشاره و اظهار کرد: علاوه بر این، جلسات چهارشنبهها نیز تحت عنوان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار میشود که امروز هجدهمین جلسه آن را برگزار کردیم و در آن مسائل و مشکلات هشت طرح تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.
وی با تأکید بر لزوم برگزاری جلسات کارشناسی پیش از جلسات اصلی کارگروه، تصریح کرد: برای برگزاری مؤثر این جلسات، لازم است جلسات کارشناسی و کمیتههای تخصصی قبل از آن برگزار شود. بر اساس آخرین گزارشها، تاکنون علاوه بر ۱۸ جلسه اصلی کارگروه، ۴۰ جلسه تخصصی نیز برگزار شده تا محتوای لازم و خوراک کارشناسی برای جلسات اصلی فراهم شود.
استاندار با جمعبندی اقدامات انجامشده گفت: مجموع طرحهایی که تا به امروز مسائل و مشکلات آنها در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شده، به ۸۰ طرح رسیده و ۲۱۱ مصوبه در ارتباط با این طرحها صادر شده است.
رحمانی ابراز کرد: از این تعداد، اجرای ۱۵۳ مصوبه به نتیجه رسیده و به مرحله اجرا درآمده است و پیگیری مصوبات باقیمانده نیز با قوت توسط دستگاههای مربوطه در حال انجام است.
