به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفوی صبح سه‌شنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۳۵ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار یا معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل برگزار شده است.

وی اضافه کرد: به طور میانگین در هر جلسه بیش از ۱۰ مورد دستور کار از بنگاه‌های تولیدی در حوزه صمت، جهاد کشاورزی، گردشگری و غیره مورد بررسی و کارشناسی دقیق قرار گرفته که پس از تعیین مصوبه به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۳۰۰ مصوبه از طریق جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ۳۳ دستگاه اجرایی و بانک‌های عامل برای اقدام لازم ارسال شده است.

وی با بیان اینکه حمایت دستگاه‌های اجرایی از بنگاه‌های اقتصادی یک امر مهم برای استمرار تولید است، خاطر نشان کرد: از طریق دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، قوانین و مقررات جاری که باعث رفع مشکلات و توسعه سرمایه گذاری در استان می‌شود را به صورت مستمر پیگیری می‌کند.

صفوی با اشاره به تسریع رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های تولیدی از طریق تشکیل جلسات کارگروه تسهیل به صورت هفتگی افزود: هماهنگی لازم برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام، پیگیری تأمین سرمایه ثابت و در گردش، راه اندازی واحدهای تولیدی راکد، امهال بدهی معوق بانکی، پیگیری اعطای تسهیلات، تأمین تجهیزات و مواد اولیه، تکمیل زیر ساخت‌های لازم نظیر تأمین آب و برق و گاز، معافیت‌های مالیاتی، رفع مشکل زیست محیطی، رفع مشکلات ارزی و غیره از جمله موضوعات مورد بحث و تصمیم گیری در جلسات مذکور است.