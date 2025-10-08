تبصره ۱۸ فرصتی برای حمایت از تولید و اشتغال است؛ رشد ۳۱ درصدی جذب

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاشمی عصر چهارشنبه در نشست کارگروه استانی تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ اظهار داشت: این تبصره یکی از ظرفیت‌های مهم دولت برای رونق تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است و خوشبختانه خراسان جنوبی در استفاده از این فرصت، عملکرد قابل قبولی داشته است.

وی با قدردانی از دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات گفت: در مقایسه با جلسه گذشته، جذب تسهیلات در استان ۳۱ درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده تلاش و هماهنگی مجموعه اقتصادی استان است.

استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: در عین حال لازم است روند بررسی و تأیید طرح‌ها با دقت کارشناسی بیشتری انجام شود.

هاشمی ادامه داد: شفافیت، نظارت دقیق و رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ به شهرستان ها باید به‌صورت جدی در دستور کار باشد.

وی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از موفقیت‌های اقتصادی استان، حاصل تعامل مثبت دستگاه‌ها و همراهی فعالان اقتصادی است.

استاندار خراسان جنوبی ضمن اشاره به نقش مؤثر برگزاری نمایشگاه‌های مشترک ایران و افغانستان گفت: چنین برنامه‌هایی در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بسیار مؤثر است و باید استمرار یابد.

هاشمی در پایان اظهار داشت: خراسان جنوبی در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفته و اجرای کامل تبصره ۱۸ می‌تواند زمینه‌ساز تحرک بیشتر در بخش تولید و اشتغال باشد.