به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح پنجشنبه در دیدار وزیر آموزش و پرورش با نماینده ولی‌فقیه در استان از برگزاری ۱۳ جلسه در شورای آموزش و پرورش در استان خبر داد و افزود: بر اساس تأکید وزیر آموزش و پرورش، توسعه فضاهای آموزشی در استان با جدیت دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون ساخت بیش از ۴۵۰ کلاس درس در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: خوشبختانه میانگین پیشرفت خراسان جنوبی در این زمینه ۶۶ درصد بالاتر از میانگین کشوری است و بخشی از پروژه‌ها افتتاح شده و بخش دیگر به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

هاشمی با تاکید بر توجه ویژه به مسائل فرهنگی و اجتماعی مدارس، بیان کرد: در کنار آموزش و تربیت علمی، تقویت هویت فرهنگی و دینی دانش‌آموزان نیز از اولویت‌های جدی آموزش و پرورش استان است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه امسال بیش از ۲۸۰ نفر از دانش‌آموزان خراسان جنوبی رتبه زیر هزار در کنکور سراسری کسب کردند، ادامه داد: بیشتر رتبه‌های تک‌رقمی و دورقمی کشور از دانش‌آموزان این استان بوده‌اند که این امر نتیجه تلاش معلمان و خانواده‌های فرهنگی است.

وی با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان، برنامه جزخوانی قرآن کریم هر روز با مشارکت دانش‌آموزان استان برگزار و به‌صورت زنده از شبکه سراسری پخش شد، گفت: برای حضور روحانیون در مدارس و اقامه نماز جماعت نیز برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفته که نتایج بسیار مطلوبی داشته است.