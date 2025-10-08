به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، احسان مصطفوی، رئیس انستیتو پاستور ایران، در اجلاس هماهنگی مسئولان عالیرتبه و مشارکت در فرآیند ملی ارزشیابی مشترک بیرونی (Joint External Evaluation - JEE) که روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه در محل این انستیتو برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاشهای کارشناسان دبیرخانه ملی JEE و همراهی دستگاههای مختلف، بر ضرورت تداوم همکاری و حمایت مدیران ارشد سازمانها تأکید کرد.
وی اظهار امیدواری کرد؛ با همدلی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و تخصصی، بتوانیم با موفقیت این ارزیابی ملی را پیش ببریم و گامی مؤثر در ارتقای آمادگی نظام سلامت کشور برداریم.
رئیس انستیتو پاستور ایران با اشاره به نقش تاریخی و مأموریت اجتماعی این مجموعه در ارتقای سلامت عمومی و کنترل بیماریهای واگیر در کشور و منطقه گفت: انستیتو پاستور ایران بیش از یک قرن است که در مسیر حفظ سلامت جامعه، کنترل بیماریهای واگیر، تولید واکسنها و فرآوردههای بیولوژیک و توسعه دانش و فناوریهای پزشکی نقشآفرینی کرده و امروز نیز بهعنوان قطب بیوتکنولوژی پزشکی و دارویی کشور شناخته میشود.
وی در ادامه با اشاره به پیشینه شکلگیری شبکه جهانی پاستور از سال ۱۸۸۷ میلادی به ابتکار لویی پاستور در فرانسه و عضویت ایران بهعنوان یازدهمین عضو رسمی این شبکه افزود: در حال حاضر، شبکه پاستور در چهار منطقه جغرافیایی و در ۲۵ کشور با ۳۳ مؤسسه فعال و بیش از ۲۰ هزار محقق فعالیت دارد. انستیتو پاستور ایران نیز با تکیه بر این ارتباطات بینالمللی، نقش کلیدی در حوزه امنیت سلامت منطقه ایفا میکند.
مصطفوی درباره روند شکلگیری دبیرخانه ملی JEE در انستیتو پاستور ایران توضیح داد: این دبیرخانه از فروردین ۱۴۰۴ فعالیت خود را آغاز کرده و از اردیبهشت همان سال، ۱۷ زیرکمیته تخصصی نیز تشکیل شده است. هدف از اجرای برنامه JEE، ارزیابی توانمندیهای کشور در اجرای مقررات بهداشتی بینالمللی (IHR 2005) است.
رییس از تو پاستور ایران گفت: این فرآیند داوطلبانه ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام سلامت، زمینه جذب حمایتهای بینالمللی و ارتقای ظرفیتهای ملی را فراهم میکند.
وی بخش قابل توجهی از فعالیتهای انستیتو پاستور ایران را فعالیتهای تحقیقاتی دانست و گفت: در حال حاضر، شش گروه تحقیقاتی فعال در تهران با حضور ۱۲۵ عضو هیأت علمی و حدود ۵۰۰ محقق در حال انجام پژوهشهای مأموریتمحور هستند.
رئیس انستیتو پاستور ایران در پایان با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۲۰ کشور در جهان فرآیند JEE را اجرا کردهاند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بهعنوان تنها کشور باقیمانده در منطقه خاورمیانه شرقی و شمال آفریقا که هنوز این فرآیند را انجام نداده بود، اکنون با همکاری سازمان جهانی بهداشت (WHO) و مشارکت نهادهای ملی ذیربط وارد این برنامه مهم شده است. این اقدام داوطلبانه، فرصتی ارزشمند برای شناسایی ظرفیتها و جذب منابع بینالمللی فراهم خواهد کرد.
