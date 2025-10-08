تولایی: ۱۸ پرونده تخلف برای مرغداری و کشتارگاه در مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم تولایی در چهاردهمین جلسه کمیته اقدام مشترک استان با اشاره به تشکیل پرونده برای ۱۸ واحد مرغداری و کشتارگاه متخلف و مسؤولان فنی این واحدها، اظهار کرد: جلوی اخلال در نظام اقتصادی استان را می‌گیریم و با هرگونه تخلف و زیاده‌خواهی برخورد خواهیم کرد.

وی ادامه داد: هیچ دلیل ندارد برای احقاق حقوق مردم کوتاهی داشته باشیم و در این مسیر در برابر تهدیدها کوتاه نیامده و تسلیم نمی‌شویم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران گفت: میزان فروش روزانه مرغ با قیمت مصوب به تفکیک شهرستان و فروشگاه رصد و پایش می‌شود و هر واحد مرغداری، فروشگاه یا کشتارگاه که در تحویل و توزیع مرغ با قیمت مصوب کوتاهی داشته باشد برخورد قانونی می‌کنیم.

تولایی تصریح کرد: فروشگاه‌های منتخب در شهرستان‌های استان نسبت به توزیع مرغ با قیمت مصوب اقدام می‌کنند و لیست فروش روزانه توسط فرمانداری‌ها، تعزیرات و جهاد کشاورزی رصد و پایش می‌شود.