به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم هزارجریبی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به مشکلات ثبت‌نام کشاورزان سویاکار در سامانه‌های دولتی اظهار کرد: بخشی از کشاورزان سویاکار بدون ثبت در سامانه فعالیت می‌کنند که این موضوع به ما اطلاع داده شده و تا پیش از آغاز برداشت محصول، این مشکلات مرتفع خواهد شد.

وی افزود: مراجعه حضوری کشاورزان به مراکز ثبت‌نام نیز در دستور کار است تا این روند تسهیل شود.

توسعه کشت گلخانه‌ای با مشارکت سرمایه‌گذاران

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان تاکید کرد: در کنار آموزش و توانمندسازی کشاورزان برای تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به گلخانه، مهم‌ترین هدف ما جذب سرمایه‌گذاران بزرگ کشوری و حتی خارج از استان است.

وی با اشاره به اینکه مذاکرات اولیه با چندین سرمایه‌گذار انجام شده و اراضی مناسب شناسایی شده است، ادامه داد: ما زیرساخت‌های برق، گاز و آب را فراهم خواهیم کرد و اراضی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهیم تا توسعه گلخانه‌ای در استان شتاب گیرد.

بهینه‌سازی مصرف کود و سم؛ ضرورت افزایش صرفه اقتصادی کشاورزی

وی به اهمیت افزایش بهره‌وری و صرفه اقتصادی در کشاورزی اشاره کرد و گفت: علاوه بر افزایش عملکرد، کاهش هزینه‌ها و مصرف بهینه کود و سم از اولویت‌های ما است. آموزش کشاورزان درباره زمان و میزان مناسب سم‌پاشی در حال انجام است.

هزارجریبی همچنین از توسعه مراکز خدمات غیر دولتی در حوزه آموزش و حمایت‌های آزمایشی خبر داد و گفت: برخی وظایف حاکمیتی از جمله ثبت‌نام‌ها به این مراکز واگذار شده است.

پوشش بیمه‌ای کشاورزان و مشکلات سوخت

هزارجریبی درباره بیمه کشاورزان گفت: سال گذشته تمامی کشاورزان گندم‌کار تحت پوشش بیمه صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفتند و خسارت‌ها پرداخت شد. کشاورزان می‌توانند برای پیگیری بیمه به بانک مربوطه محل خود مراجعه کنند.

وی همچنین درباره مشکلات تامین سوخت اظهار کرد: سهمیه سوخت امسال کمتر اعلام شده که در حال پیگیری هستیم. همچنین برخی اشتباهات محاسباتی در تعیین سهمیه مصرف سوخت تراکتورها باعث بروز مشکلاتی شده که امیدواریم با اصلاح این موارد، وضعیت بهتر شود.

آغاز سال زراعی جدید با برنامه‌ریزی دقیق کشت

هزارجریبی درباره برنامه‌های سال زراعی جدید، گفت: بر اساس مصوبات مجلس و دولت، امسال حدود ۷۱۲ هزار هکتار زیر کشت محصولات زراعی خواهیم داشت که ۶۶ درصد آن به گندم و جو اختصاص پیدا می کند.

وی افزود: سایر محصولات مهم استان شامل چغندر قند، سیب‌زمینی و کلزا هستند و زیرساخت‌های لازم از جمله تامین کود و بذر مرغوب فراهم شده است.

تاکید بر تامین کود و نهاده‌های کشاورزی

وی به وضعیت تامین کود اشاره کرد و گفت: کود اوره و پتاسه به اندازه کافی تأمین شده و کشاورزان می‌توانند به موقع به مراکز توزیع مراجعه کنند.

هزارجریبی با اشاره به اهمیت استفاده صحیح کود، افزود: مصرف کود در استان افزایش یافته و لازم است کشاورزان با آموزش‌های تخصصی، استفاده بهینه و به موقع از کود و سم را رعایت کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان ضمن قدردانی از بسته‌های حمایتی دولت، بر لزوم ادامه همکاری بین دستگاه‌ها، فعالان بخش کشاورزی و سرمایه‌گذاران برای توسعه پایدار کشاورزی گلستان تاکید کرد و گفت: تلاش ما این است که کشاورزی استان هم از نظر اقتصادی و هم زیست‌محیطی به شرایط مطلوب برسد و بتوانیم کشاورزان را برای ادامه فعالیت امیدوار نگه داریم.