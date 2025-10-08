به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه شامگاه چهارشنبه در نشست هماندیشی درخصوص فرصتهای جذب سرمایهگذاری سمنان به میزبانی فرمانداری شهرستان با بیان اینکه ظرفیتهای ارزشمندی در بخشهای صنعتی، کشاورزی و گردشگری این شهرستان وجود دارد، از آمادگی کامل استان برای حمایت از طرحهای بهرهور، توسعه
وی با اشاره به اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای بالفعل اقتصادی شهرستان سمنان گفت: در صورت ارائه طرحهای بهرهور و اقتصادی در حوزه سیلیستین، آمادگی کامل برای اجرایی شدن این پروژهها بهصورت صددرصدی وجود دارد و حمایت لازم از سوی دستگاههای استانی انجام خواهد شد.
وی افزود: شرکتهای تولیدی استان سمنان باید بهمنظور تسهیل فرآیند صادرات خود، نسبت به راهاندازی شرکتهای مدیریت صادرات اقدام کنند، درر این زمینه، استانداری و دستگاههای اقتصادی استان آمادگی دارند تا زیرساختهای لازم را برای تشکیل و فعالیت این شرکتها فراهم کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به وضعیت کنونی صادرات استان اظهار داشت: در حال حاضر ۲۳ درصد صادرات استان از طریق گمرک سمنان انجام میشود، به همین منظور، در جلسات توسعه صادرات تصمیمات ویژهای از جمله ایجاد شرکت مدیریت صادرات با محوریت واحدهای تولیدی صادرکننده اتخاذ خواهد شد تا شاهد رشد سهم استان در بازارهای بینالمللی باشیم.
دهرویه در ادامه به موضوع حملونقل هوایی و نقش آن در توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: فرودگاههای سمنان و شاهرود با توجه به ظرفیتهای بالقوه موجود باید تقویت شوند، در حال حاضر مذاکراتی درخصوص خرید یک دستگاه هواپیما در دست انجام است تا بتوانیم پروازهای این دو فرودگاه را بهصورت مستمر برقرار کنیم و بدون شک از حضور و مشارکت سرمایهگذاران در این حوزه استقبال خواهیم کرد.
وی با اشاره به ظرفیت گردشگری و آموزشی شهرستان سمنان افزود: وجود گردشگران داخلی و خارجی، اتباع خارجی مقیم و دانشجویان عراقی، ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه خدمات حملونقل هوایی و استمرار پروازها فراهم کرده است که میتواند تأثیر مستقیمی بر رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.
دهرویه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرحهای مهم در حوزه کشاورزی گفت: اولین و بزرگترین سردخانه منطقه با ظرفیت ۲۰ هزار تن در دهه فجر سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید و برای اجرای سردخانه دوم با ظرفیت دو هزار تن نیز از حضور سرمایهگذاران استقبال میکنیم.
وی همچنین بر ضرورت تداوم تعاملات میان بخش خصوصی و دولت تأکید کرد و گفت: آمادگی داریم تا با استمرار اینگونه نشستها و افزایش تعامل میان دستگاههای اجرایی و سرمایهگذاران، مسیر تحقق فرصتهای اقتصادی شهرستان سمنان را هموارتر کنیم، اطمینان داریم که با همافزایی و نگاه راهبردی، میتوان زمینه جهش اقتصادی در سطح شهرستان و استان را فراهم ساخت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بر ایجاد بسترهای پایدار برای حضور بخش خصوصی، توسعه زیرساختهای صادراتی، تقویت فرودگاههای استان و حمایت از طرحهای تولیدی و بهرهور تأکید کرد. وی نقش فرمانداری سمنان را در هماهنگی و پیگیری پروژههای سرمایهگذاری کلیدی دانست و خواستار استمرار جلسات تخصصی برای تبدیل فرصتهای بالقوه به طرحهای اجرایی شد.
