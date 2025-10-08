به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی ۴۱ رتبه کشوری توسط دانش‌آموزان لرستانی در چهل و سومین دوره مسابقات فرهنگی و هنری کشور خبر داد و اظهار داشت: فرزندان توانمند لرستان در رشته‌های متنوع فرهنگی و هنری همچون هنرهای آوایی، نمایشی، ادبی، تجسمی و رسانه‌ای درخشیدند و بار دیگر نام لرستان را در سطح ملی پرآوازه کردند.

وی با قدردانی از معلمان، مدیران، کارشناسان و مربیان پرورشی، افزود: این موفقیت نتیجه همدلی و تلاش جمعی فرهنگیان و خانواده‌ها است که با عشق و پشتکار، زمینه پرورش استعدادهای هنری دانش‌آموزان را فراهم کردند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، تأکید کرد: اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان با برنامه‌ریزی هدفمند، حمایت از فعالیت‌های پرورشی و ایجاد بسترهای مناسب فرهنگی، همواره تلاش کرده است تا استعدادهای هنری دانش‌آموزان را در عرصه‌های استانی و ملی شکوفا کند.

سهرابی، ابراز امیدواری کرد: با تداوم این مسیر و گسترش برنامه‌های فرهنگی و هنری در مدارس، شاهد افتخارات بیشتر از دانش‌آموزان لرستانی در سطح کشور باشیم.