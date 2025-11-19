میرزاده: ۲۸ هزار جلد کتاب در مدارس هرمزگان توزیع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرزاده چهارشنبه شب در نشست ادبی در پناه واژهها با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بهویژه شهدای جنگ تحمیلی، بر نقش پررنگ فعالیتهای فرهنگی و ادبی در رشد شخصیتی و آموزشی دانشآموزان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه «تقویت فرهنگ و ادب یکی از مهمترین اولویتهای آموزش و پرورش هرمزگان است» گفت: در سال گذشته برنامههای گستردهای در حوزه فرهنگ، هنر و ادبیات در مدارس اجرا شد. امروز نزدیک به ۹۰۰ نیروی پرورشی در مدارس فعالاند که نقش مهمی در شکوفایی استعدادهای دانشآموزان دارند.
میرزاده افزود: حوزه فرهنگی و هنری استان بسیار پرظرفیت است؛ بیش از ۹۶ رشته مختلف هنری و ادبی از شعر و داستان تا نقالی و موسیقی در مدارس دنبال میشود و حضور شاعران برجسته استان برای ما یک افتخار است. تلاش کردهایم با برگزاری کارگاههای تخصصی و دعوت از اساتید برجسته، دانشآموزان مستعد را شناسایی و حمایت کنیم.
معاون پرورشی آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره به اجرای طرح «نظم کتاب» اظهار کرد: به مناسبت هفته کتاب ۲۸ هزار جلد کتاب میان مدارس توزیع و ۵۰۰ کتابخانه کلاسی تجهیز شده است تا بتوانیم سرانه مطالعه را که متأسفانه همچنان پایین است، افزایش دهیم.
او با تأکید بر اینکه ادبیات و شعر بهترین بستر برای پرورش تفکر عمیق در نسل نوجوان است، بیان کرد: دانشآموزان باید نوشتن را جدی بگیرند. اگر ذوق ادبی یا هنری دارند، انجمنها و کانونهای فرهنگی مدارس بهترین فرصت برای شکوفایی استعدادهای آنهاست.
میرزاده یکی از اتفاقات مهم سال گذشته را پذیرش بدون آزمون دانشآموزان برتر فرهنگی و هنری در دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد و گفت: بیش از ۱۶۰ دانشآموز هرمزگانی که در رشتههایی چون سرود، موسیقی و نقالی درخشان بودند، بدون آزمون وارد دانشگاه فرهنگیان شدند. هدف ما این است که این مسیر را برای مستعدان بیشتری فراهم کنیم.
وی در ادامه گفت: دانشآموزانی که در مدارس شناسایی میشوند، با برگزاری دورهها و کلاسهای تخصصی برای مسابقات کشوری آماده میشوند. صدای انتقادی و هنرمندانه دانشآموزان میتواند جامعه را تغییر دهد و ما از این ظرفیت حمایت کامل میکنیم.
میرزاده با اشاره به طرح حمایت از «فرهنگیان مؤلف» افزود: هر سال فراخوان منتشر میکنیم تا آثار برتر معلمان و دانشآموزان شناسایی و چاپ شود. امکانات سختافزاری و نرمافزاری لازم نیز به صورت رایگان در اختیار آنها قرار میگیرد.
او در پایان حضور مفاخر ادبی استان در کنار مجموعه آموزش و پرورش را مایه افتخار دانست و گفت: دغدغه ما فراهم کردن بستری است که دانشآموزان هنرمند هرمزگان بتوانند استعدادهای خود را عرضه و آیندهای روشن برای خود رقم بزنند.
