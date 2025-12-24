دیدار چهره به چهره فرهنگیان با وزیر آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سیاستهای دولت چهاردهم مبنی بر تقویت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، ملاقات مردمی وزیر آموزش و پرورش امروز، چهارشنبه ۳ دیماه برگزار شد و علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش پای صحبتها، دغدغهها و پیشنهادهای فرهنگیان، دانشآموزان و نخبگان نشست.
در این دیدار، مراجعانی از استانهای تهران، فارس، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی (مشهد)، قم و دیگر نقاط کشور حضور داشتند و موضوعات متنوعی را در حوزه آموزش، پرورش و رفاه فرهنگیان مطرح کردند.
یکی از حاضران، دانشآموز نخبهای بود که طرحی در حوزه اختراعات و ثبت ملی ایدههای دانشآموزی ارائه داد. وزیر آموزش و پرورش ضمن استقبال از این طرح، دستور پیگیری ویژه و ارجاع موضوع به معاونت مربوطه را صادر کرد و خطاب به این دانشآموز بر امید، تلاش مستمر و تجربهاندوزی در مسیر موفقیت تأکید کرد و گفت: زندگی مجموعهای از درسها و تجربههاست و با امید میتوان به قلههای موفقیت دست یافت.
در ادامه، فرد دیگری با ارائه طرحهای توجیهی و سامانههای آموزشی که پیشتر نیز برخی از آنها را طراحی کرده بود، آمادگی خود را برای همکاری با وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد. کاظمی ضمن قدردانی از این روحیه مشارکت جویانه، توصیهها و دستورات لازم را برای بررسی این طرحها صادر کرد.
موضوع استفاده از پنلهای خورشیدی در مدارس و ارتقای سواد انرژی در حوزه دانشآموزی و اداری نیز از دیگر محورهای مطرحشده در این جلسه بود. وزیر آموزش و پرورش با بیان این که این موضوع در دستور کار وزارتخانه قرار دارد، از طرح ارائهشده استقبال و بر دستور بررسی کارشناسی آن توسط معاونت مربوطه تاکید کرد.
در بخش دیگری از این دیدار، یکی از فرهنگیان مطالبات خود را در زمینه تبدیل وضعیت استخدامی مطرح کرد که وزیر آموزش و پرورش با توجه به کامل بودن مدارک، دستور تسهیل و تسریع روند رسیدگی به پرونده وی را داد.
همچنین دو دانشجو با ارائه طرحی در خصوص تشکیل صندوق مردمی بازسازی و نوسازی مدارس، ایده خود را تشریح کردند. کاظمی با اشاره به اجرای طرحهای مشابه در سطح ملی، بر استفاده از ظرفیت جوانان و ایدههای نو تأکید و آینده این نسل را روشن و اثرگذار دانست.
در ادامه، جمعی از فرهنگیان از استانهای چهارمحال و بختیاری و خراسان رضوی مشکلات خود را در حوزه گزینش و مراحل اداری مطرح کردند که وزیر آموزش و پرورش دستور رسیدگی فوری و حل مشکلات آنان را داد.
ارائه پیشنهادهایی در حوزه محتوای آموزشی، پرورشی و تربیتی مدارس غیردولتی از دیگر موضوعات مطرحشده در این ملاقات مردمی بود که مورد توجه وزیر آموزش و پرورش قرار گرفت.
گفتنی است دیدارهای مردمی وزیر آموزش و پرورش با هدف تقویت ارتباط مستقیم، شنیدن بیواسطه مطالبات و تسریع در حل مشکلات فرهنگیان و مردم برگزار میشود.
