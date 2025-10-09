اعزام ۲۸۰۰ دانش آموز دختر استان قزوین به مناطق عملیاتی جنوب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رسولی فر اظهار کرد: اردوی معنوی راهیان نور باید باعث ایجاد شور و نشاط معنوی در دانش‌آموزان شود؛ امسال بیش از ۲۸۰۰ دانش‌آموز دختر از استان قزوین در قالب ۵۴ اتوبوس به اردوی راهیان نور مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهند شد.

رسولی‌فر بیان کرد: به منظور آشنایی نسل جدید بویژه دانش آموزان با سیره و سبک زندگی شهدا و شناخت ارزش‌های انقلاب و نظام، همه ساله تعدادی از دانش‌آموزان در قالب برگزاری اردوهای راهیان‌نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌شوند.

وی مطرح کرد: در راهیان نور جنوب بازدید از شهر اندیمشک (پادگان دوکوهه) شروع و از مناطق عملیاتی فتح المبین، اروند رود، کربلای ۴، شلمچه و غیره بازدید خواهد شد و برنامه‌های متنوعی را در دستور کار خود داریم.

این مسئول افزود: این برنامه معنوی با اولویت دانش‌آموزان دختر مقاطع تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم برگزار می‌شود اما با توجه به استقبال دانش‌آموزان پایه نهم تحصیلی جهت شرکت در اردوی راهیان‌نور با درخواست آنان جهت حضور در این اردو موافقت شده است.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان گفت: علاقه‌مندان برای شرکت در این اردو می‌توانند به حوزه‌ها و واحدهای بسیج دانش‌آموزی و یا به مدیران مدارس خود مراجعه کنند.