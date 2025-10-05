«رستاخیزِ ایران» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و ششمین شماره ماهنامه فرهنگی هنری «سرو» با عنوان «رستاخیزِ ایران» از سوی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شد.
نشریه سرو از بخشهای مختلفی تحت عنوان «گفتمان»، «پرسمان»، «راویان»، «دیدهبان»، «یادمان» و «راهیان» تشکیل شده که هر بخش شامل موضوعات متنوعی است. در این شماره از ماهنامه «سرو» سرمقالهای به قلم مهدی امیریان با تیتر «دفاع مقدس؛ رستاخیزِ ایران» منتشر شده است.
در ادامه به موضوعاتی همچون گفتمان مقاومت؛ چیستی، چرایی، چگونگی، متن سخنرانی شهید مهدی باکری در جمع رزمندگان اسلام با عنوان «فرج بعد از شدت»، دهه پنجم انقلاب و جهانی شدن، گفتوگو با «مجید نداف» محقق و پژوهشگردفاع مقدس، نگاهی به تحولات یک سال ابتدایی جنگ با عنوان «خروج از بنبست»، روایت زندگی سردار شهید «محمود باقری» فرمانده موشکی هوافضای سپاه از زبان برادر، روایتی تکان دهنده از زندان «دوله تو» و خیانت تجزیهطلبان، درنگی بر زندگی سیاسی مرحوم آیتالله طالقانی با عنوان «خطیب انقلاب»، نگاهی به فیلمی متفاوت در سینمای جنگ ایران؛ با عنوان «دوئل در اردوگاه»، راهبردها و راهوردهای رسانهای جنگ ۱۲ روزه، یادبودی برای شهید سروان علی عبدلی سنجابی و …پرداخته شده است.
ماهنامه «سرو» به سردبیری داوود عامری و در ۱۲۰ صفحه و از سوی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر میشود.
