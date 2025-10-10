کارشناس هواشناسی:دمای هوا در ایلام از امروز کاهش می یابد

احسان احمدینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش محسوس دمای هوا در سطح استان از امروز تا روز شنبه خبر داد و گفت: بررسی نقشههای پیشیابی نشان میدهد طی این مدت دمای هوا حدود ۴ تا ۶ درجه کاهش خواهد یافت.
وی افزود: این کاهش دما در روزهای جمعه و شنبه ملموستر خواهد بود و انتظار میرود در نواحی سردسیر، کمینه دما به حدود ۱۰ درجه سانتیگراد برسد و طی روز نیز هوای خنک و پاییزی در سطح استان حاکم باشد.
احمدینژاد تاکید کرد: روند نسبتا سرد هوا تا هفته آینده نیز تداوم دارد و پیشبینی میشود افزایش چشمگیر دما در روزهای آینده رخ ندهد.
این کارشناس هواشناسی خاطرنشان کرد: علاوه بر کاهش دما، امروز و فردا در برخی نواحی استان طی ساعاتی شاهد وزش باد نسبتاً شدید تا شدید خواهیم بود که احتمال بروز گرد و خاک موقت در مناطق غربی و مرزی وجود دارد.
