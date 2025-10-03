کارشناس هواشناسی: دمای هوا از شنبه در ایلام افزایش می یابد

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین نقشه‌های هواشناسی اعلام کرد: دمای هوا در استان طی امروز و فردا نوسان محسوسی نخواهد داشت و تنها با کاهش اندکی همراه است.

وی همچنین نسبت به وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در مناطق مرزی طی دو روز آینده هشدار داد و پیش‌بینی کرد که از روز شنبه هفته آینده تا اواسط هفته، شاهد افزایش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما خواهیم بود.

رستمی با اشاره به بررسی دقیق آخرین مدل‌ها و الگوهای هواشناسی اظهار داشت: بر اساس تحلیل‌ها، دمای هوای استان در طول امروز و فردا تغییرات چشمگیر و محسوسی را تجربه نخواهد کرد و صرفاً کاهش جزئی و ضعیفی را شاهد خواهیم بود.

این کارشناس هواشناسی با تأکید بر پایداری نسبی دما تا پایان هفته، به وضعیت باد در استان نیز اشاره کرد و گفت: طی امروز و فردا، فعالیت سامانه وزش باد در سطح استان پیش‌بینی می‌شود که این پدیده در مناطق مرزی استان به صورت نسبتاً شدید تا شدید خواهد بود و لازم است شهروندان و به ویژه رانندگان در این مناطق احتیاط لازم را به عمل آورند.