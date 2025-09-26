کارشناس هواشناسی: گرد و غبار وارد ایلام می شود

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان ایلام، با توجه به افزایش گرادیان فشاری در منطقه، هشدار هواشناسی سطح زرد از ظهر امروز، جمعه ۴ مهر ماه ۱۴۰۴، برای این استان صادر شده است. این وضعیت جوی تا صبح روز شنبه، ۵ مهر ماه، ادامه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی استان ایلام، در تشریح جزئیات این هشدار گفت: افزایش گرادیان فشاری منجر به وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان خواهد شد و احتمال نفوذ گرد و غبار، به ویژه در نواحی مرزی و جنوبی، وجود دارد. وی افزود: این پدیده‌ها می‌توانند باعث افت کیفیت هوا و کاهش دید شوند.

احمدی نژاد با اشاره به پیامدهای احتمالی این شرایط، اظهار داشت: وزش باد شدید احتمال آسیب به سازه‌های سبک و موقتی مانند کانکس‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و حصارکشی‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین، خطر گسترش آتش‌سوزی در مراتع و مزارع خشک با توجه به شرایط جوی، تشدید خواهد شد.

این کارشناس هواشناسی در خصوص توصیه‌های ایمنی به شهروندان، تاکید کرد: لازم است هم استانی‌های گرامی نسبت به استحکام‌بخشی سازه‌های سبک اقدام کنند و از فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز، به خصوص در مناطقی که احتمال افت کیفیت هوا بیشتر است، خودداری نمایند. او همچنین بر لزوم آمادگی برای مقابله با حوادث احتمالی و رعایت نکات ایمنی، به ویژه در زمینه پیشگیری از آتش‌سوزی، تأکید کرد.

احمدی نژاد به افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای تنفسی یا قلبی توصیه کرد که از ماسک‌های استاندارد (حداقل سه لایه) استفاده کرده و از تردد غیرضروری پرهیز کنند.