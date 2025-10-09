مقابله با سوءتغذیه و تکمیل زیرساخت مدارس مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نخعی چهارشنبه شب در نشست شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای مجموعه آموزش و پرورش کشور و استان اظهار کرد: نامگذاری سالن اجتماعات استانداری به نام شهید محمد کاظمی اقدامی زیبا و ارزشمند است و جای قدردانی دارد، چراکه اینگونه ابتکارات فرهنگی و نمادین میتواند در ارتقای روحیه و هویت مجموعههای آموزشی مؤثر باشد.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه با بیان اینکه در حوزه آموزش و پرورش موضوعات و مسائل فراوانی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: خوشبختانه وزیر آموزش و پرورش شناخت دقیق و جامعی از جغرافیای خراسان جنوبی و شهرستانهای مختلف آن دارند و همواره نگاه ویژهای به توسعه عادلانه آموزشی در مناطق کمبرخوردار داشتهاند.
نخعی با اشاره به نقش مهم نخبگان، صاحبنظران و متخصصان در حوزه آموزش و پرورش گفت: انتظار میرود این افراد در سطح استان فعالتر وارد میدان شوند، ایدهپردازی کنند و پیشنهادهای اجرایی خود را با رعایت عدالت منطقهای ارائه دهند.
نخعی افزود: بدون حضور و مشارکت فکری این قشر فرهیخته، تصمیمسازی در حوزه تعلیم و تربیت ناقص خواهد ماند.
وی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم و مورد انتظار از وزارت آموزش و پرورش، تکمیل زیرساختهای آموزشی در شهرستانها و مناطق کمتر توسعهیافته است.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس در دیدارهای پیشین با حضور فرمانداران ، به برخی از نیازهای اساسی شهرستانها از جمله ایجاد پژوهشسرا، اردوگاه دانشآموزی، خوابگاه دانشگاه فرهنگیان و توسعه فضاهای آموزشی استاندارد اشاره شد که مورد تأکید وزیر نیز قرار گرفت و مقرر شد پس از برآوردهای لازم، برنامهریزی و حمایت اجرایی از سوی وزارتخانه انجام شود.
وی با بیان اینکه در حوزه امکانات آموزشی و رفاهی هنوز با کمبودهای جدی مواجه هستیم، ادامه داد: بسیاری از مدارس به لحاظ تجهیزات آموزشی، امکانات ورزشی، کارگاههای فنی و هنرستانی نیازمند بازسازی و نوسازیاند.
وی تاکید کرد: لازم است برنامهای ویژه برای ارتقای کیفیت فضاها و تجهیزات مدارس این مناطق تدوین و اجرا شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز نگرانی از وضعیت سوءتغذیه دانشآموزان در برخی شهرستانهای استان اظهار کرد: آمارهای ارائهشده از سوی آموزش و پرورش در این زمینه نگرانکننده است و برخی شاخصها در مناطق خاص به وضعیت بحرانی رسیدهاند که این موضوع نیازمند توجه فوری و برنامهریزی عملیاتی است.
نخعی گفت: دانشآموزی که در نقطهای دورافتاده از استان و با مشکلات تغذیهای مواجه است، نمیتواند در مسیر رشد تحصیلی و علمی خود بهدرستی پیش برود و از این جهت نباید نگاه رفعتکلیفی به آموزش در این مناطق وجود داشته باشد.
نخعی اظهار کرد: مدرسه داشتن بهتنهایی کافی نیست، بلکه کیفیت آموزش و سلامت دانشآموز باید همزمان تضمین شود.
وی خطاب به وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: لازم است برای این مسئله، برنامهای عملیاتی، دقیق و زمانبندیشده تدوین شود و فرد یا گروهی مشخص بهصورت ویژه مسئول پیگیری موضوع سوءتغذیه دانشآموزان شوند تا سال آینده شاهد بهبود شاخصها در این زمینه باشیم.
نماینده نهبندان و سربیشه در مجلس ادامه داد: رسیدگی به این مسئله نباید صرفاً وظیفه آموزش و پرورش تلقی شود؛ بلکه باید نهادهای حمایتی، آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد، بنیاد علوی، خیرین و سایر دستگاهها نیز در این مسیر مشارکت فعال داشته باشند که این همان نگاه فراگیر و عدالتمحور است که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیسجمهور محترم بوده است.
نخعی با قدردانی از زحمات وزیر آموزش و پرورش، استاندار خراسان جنوبی و مجموعه مدیران استانی افزود: برگزاری منظم جلسات شورای آموزش و پرورش استان و پیگیریهای مستمر استاندار و مدیران آموزش و پرورش در حوزههای مختلف از جمله کانون پرورش فکری، نوسازی مدارس و امور پرورشی شایسته تقدیر است.
وی در پایان گفت: امیدواریم با تدبیر و نگاه عدالتمحور وزارت آموزش و پرورش، شاهد ارتقای شاخصهای آموزشی، فرهنگی و تغذیهای در استان خراسان جنوبی باشیم و بتوانیم با همراهی خیرین و مردم، آیندهای روشنتر برای دانشآموزان مناطق محروم رقم بزنیم.
