به گزارش خبرگزاری مهر،اداره کل هواشناسی استان اردبیل ظهر پنجشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: بر پایه آخرین خروجی مدلهای عددی پیشبینی وضع هوا، امروز و فردا (پنجشنبه و جمعه، ۱۷ و ۱۸ مهر) جریانهای جنوبی در استان حاکم خواهد بود و شاهد وزش بادهای گرم و نسبتاً شدید بهویژه در مناطق مرکزی و جنوبی — خواهیم بود. در پی وزش این بادهای جنوبی، وقوع گردوخاک در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست.
ضمناً دمای هوا که از دیروز افزایش محسوسی داشته، امروز و فردا همچنان در محدوده مطبوع باقی خواهد ماند. همچنین در ساعات صبحگاهی پنجشنبه و جمعه، در نوار شمالی استان آسمانی ابری و مهآلود پیشبینی میشود که به تدریج از میزان ابرناکی آن کاسته خواهد شد.
از عصر روز جمعه، جریانهای هوا به تدریج در استان تغییر جهت داده و در برخی مناطق نوار شرقی، بر میزان ابرناکی افزوده خواهد شد. حتی در ساعات پایانی روز جمعه، در این نواحی احتمال بارش خفیف و پراکنده باران وجود دارد.
از روز شنبه (۱۹ مهر) با شمالیشدن جریانها، کاهش محسوس دمای هوا رخ خواهد داد و آسمان در بیشتر ساعات و در اکثر نقاط، صاف تا نیمهابری پیشبینی میشود. تا قبل از ظهر روز یکشنبه (۲۰ مهر)، آسمان در بیشتر مناطق استان صاف و همراه با وزش بادهای ملایم تا متوسط شرقی خواهد بود.
اما در ساعات بعدازظهر و عصر یکشنبه، جریانهای جنوبی بار دیگر به شهرستانهای جنوبی و نیز شهرستانهای نیر و سرعین نفوذ خواهند کرد. با این حال، در روز دوشنبه جریانها در کلیه شهرستانهای استان بار دیگر به سمت شمالی تغییر مییابند که به همراه رطوبت دریای خزر و گذر امواج ناپایدار تراز میانی جو، موجب افزایش ابرناکی شده و در برخی نواحی مرکزی و جنوبی، وقوع رگبار باران انتظار میرود.
