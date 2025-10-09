  1. استانها
افزایش محسوس دما در استان اردبیل پیش‌بینی می‌شود

اردبیل-اداره کل هواشناسی استان اردبیل در تشریح هوای استان اردبیل طی ۴۸ ساعت آینده اعلام کرد که دمای استان اردبیل با افزایش دما همراه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر،اداره کل هواشناسی استان اردبیل ظهر پنجشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: بر پایه آخرین خروجی مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا، امروز و فردا (پنج‌شنبه و جمعه، ۱۷ و ۱۸ مهر) جریان‌های جنوبی در استان حاکم خواهد بود و شاهد وزش بادهای گرم و نسبتاً شدید به‌ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی — خواهیم بود. در پی وزش این بادهای جنوبی، وقوع گردوخاک در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست.

ضمناً دمای هوا که از دیروز افزایش محسوسی داشته، امروز و فردا همچنان در محدوده مطبوع باقی خواهد ماند. همچنین در ساعات صبحگاهی پنج‌شنبه و جمعه، در نوار شمالی استان آسمانی ابری و مه‌آلود پیش‌بینی می‌شود که به تدریج از میزان ابرناکی آن کاسته خواهد شد.
از عصر روز جمعه، جریان‌های هوا به تدریج در استان تغییر جهت داده و در برخی مناطق نوار شرقی، بر میزان ابرناکی افزوده خواهد شد. حتی در ساعات پایانی روز جمعه، در این نواحی احتمال بارش خفیف و پراکنده باران وجود دارد.

از روز شنبه (۱۹ مهر) با شمالی‌شدن جریان‌ها، کاهش محسوس دمای هوا رخ خواهد داد و آسمان در بیشتر ساعات و در اکثر نقاط، صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود. تا قبل از ظهر روز یک‌شنبه (۲۰ مهر)، آسمان در بیشتر مناطق استان صاف و همراه با وزش بادهای ملایم تا متوسط شرقی خواهد بود.

اما در ساعات بعدازظهر و عصر یک‌شنبه، جریان‌های جنوبی بار دیگر به شهرستان‌های جنوبی و نیز شهرستان‌های نیر و سرعین نفوذ خواهند کرد. با این حال، در روز دوشنبه جریان‌ها در کلیه شهرستان‌های استان بار دیگر به سمت شمالی تغییر می‌یابند که به همراه رطوبت دریای خزر و گذر امواج ناپایدار تراز میانی جو، موجب افزایش ابرناکی شده و در برخی نواحی مرکزی و جنوبی، وقوع رگبار باران انتظار می‌رود.

