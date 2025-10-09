ضیایی: وقوع حریق در مخزن سوخت انزلی؛ یک نفر فوت کرد

محمد صالح ضیائی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار کرد: کارگران مشغول تمیز کردن یکی از مخازن خالی شده از بنزین در مجموعه ذخیره سوخت بندرانزلی در محدوده روستای تربگوده بودند.

وی افزود : با وجود اینکه این مخزن دارای سقف شناور و تهویه مناسب بود متاسفانه به دلیل ازدیاد گاز موجود در آن دچار حریق شد.

فرماندار بندرانزلی ادامه داد: پس از وقوع حادثه نیروهای آتش نشانی بندرانزلی و منطقه آزاد به محل اعزام و در کمتر از یک ساعت حریق مهار شد و از سرایت آن به مخازن دیگر جلوگیری شد.

ضیائی اضافه کرد: متاسفانه در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و دو تن دیگر از کارگران مصدوم، و به بیمارستان انزلی منتقل شدند که حال یکی از آن ها وخیم اعلام شده است.

وی با رد هرگونه خرابکاری یا آتش افروزی در خصوص این حادثه تاکید کرد: علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی بوده و به محض حصول نتیجه از طریق رسانه ها اطلاع رسانی می شود.