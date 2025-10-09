  1. استانها
  2. گیلان
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۲

ضیایی: وقوع حریق در مخزن سوخت انزلی؛ یک نفر فوت کرد

ضیایی: وقوع حریق در مخزن سوخت انزلی؛ یک نفر فوت کرد

انزلی- فرماندار انزلی با اشاره به وقوع حادثه آتش سوزی در یکی از مخازن سوخت این شهر ساحلی گفت: متاسفانه بر اثر این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و دو نفر مصدوم شدند.

محمد صالح ضیائی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار کرد: کارگران مشغول تمیز کردن یکی از مخازن خالی شده از بنزین در مجموعه ذخیره سوخت بندرانزلی در محدوده روستای تربگوده بودند.

وی افزود : با وجود اینکه این مخزن دارای سقف شناور و تهویه مناسب بود متاسفانه به دلیل ازدیاد گاز موجود در آن دچار حریق شد.

فرماندار بندرانزلی ادامه داد: پس از وقوع حادثه نیروهای آتش نشانی بندرانزلی و منطقه آزاد به محل اعزام و در کمتر از یک ساعت حریق مهار شد و از سرایت آن به مخازن دیگر جلوگیری شد.

ضیائی اضافه کرد: متاسفانه در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و دو تن دیگر از کارگران مصدوم، و به بیمارستان انزلی منتقل شدند که حال یکی از آن ها وخیم اعلام شده است.

وی با رد هرگونه خرابکاری یا آتش افروزی در خصوص این حادثه تاکید کرد: علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی بوده و به محض حصول نتیجه از طریق رسانه ها اطلاع رسانی می شود.

کد خبر 6616914

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها