به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مینایی ظهر پنجشنبه در سخنانی در همایش ملی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال بیان کرد: ادعای اینکه هوش مصنوعی قرار است جای انسان را بگیرد، نشان‌دهنده عدم شناخت دقیق انسان از سوی برخی افراد است.

وی افزود: بسیاری از مسائل واقعی با الگوریتم قابل حل نیستند و تنها بخش محدودی از داده‌ها و زبان‌های دیجیتال توان تحلیل دارند.

مینایی ادامه داد: مسائل نیمه‌تصمیم‌پذیر فراوانی وجود دارد که قابل احصا و شمارش نیستند و هوش مصنوعی نمی‌تواند آن‌ها را به‌طور کامل مدیریت کند.



وی با اشاره به مطالعات جهانی در حوزه هوش مصنوعی گفت: پژوهشگران هوش مصنوعی هرگز مدعی نبوده‌اند که این فناوری جای انسان را می‌گیرد و آمارها نشان می‌دهد حدود ۹۰ میلیون شغل در دنیا تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار می‌گیرد و ۳۰۰ هزار شغل دیگر نیز جابجا می‌شوند، اما این به معنای حذف کامل انسان از عرصه‌های کاری نیست.



مینایی تاریخچه هوش مصنوعی را ۷۰ ساله دانست و افزود: قدرت تحلیل هوش مصنوعی در سال ۲۰۱۷ از انسان پیشی گرفت و در سال ۲۰۱۸ نیز در حوزه ترجمه پیشرفت چشمگیری داشت.



وی عنوان کرد: در سه سال اخیر، توانایی‌های مشاوره‌ای این فناوری افزایش یافته است، به‌طوری که برخی مدعی شده‌اند جای پزشک را خواهد گرفت، اما واقعیت این است که هوش مصنوعی نمی‌تواند جایگزین تخصص و قضاوت انسانی شود.



دبیر ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه با تأکید بر وجود سوگیری‌ها در همه ابزارهای هوش مصنوعی اظهار کرد: این واقعیت نشان می‌دهد که لازم است این فناوری بر اساس ارزش‌ها و مبانی فرهنگی و دینی بومی ما توسعه یابد تا همکار و دستیار پژوهشگران باشد، نه جایگزین انسان.



وی در پایان گفت: هوش مصنوعی ابزاری بسیار قدرتمند برای پردازش داده و تحلیل محدود مسائل تصمیم‌پذیر است، اما استفاده از آن بدون توجه به مبانی دینی، فرهنگی و اجتماعی، می‌تواند خروجی‌های آن را جهت‌دار و غیرهمسو با نیازهای بومی جامعه کند.