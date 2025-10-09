به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدامین آقامیری ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از مبلغان فضای مجازی در قم، با اشاره به نتایج آخرین پیمایش ملی ارتباطات و فضای مجازی گفت: امروزه بخش عمدهای از تعاملات اقتصادی دیجیتال در ایران در پلتفرمهای داخلی انجام میشود که این موضوع گویای اعتماد گسترده کاربران به زیرساختهای بومی و امن کشور است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: بیش از ۷۵ درصد کاربران ایرانی خرید و فروش کالا و خدمات خود را از طریق پلتفرمهای داخلی انجام میدهند و تنها کمتر از هفت درصد هنوز از بسترهای خارجی استفاده میکنند که این میزان بهطور مستمر کاهش مییابد.
آقامیری ابراز کرد: این افزایش اعتماد ناشی از شفافیت، امکان پیگیری و پاسخگویی بهتر این فضاهاست که باعث کاهش تخلفات و افزایش امنیت معاملات شده است.
وی همچنین به روند تحول کاربران از مصرفکننده صرف به تولیدکننده محتوا اشاره کرد و گفت: بر اساس این پیمایش، حدود ۲.۴ درصد کاربران به طور فعال در تولید محتوا مشارکت دارند و حدود ۱۱ درصد نیز به صورت گاهبهگاه در شبکههای اجتماعی پست و استوری منتشر میکنند، اما اکثریت کاربران هنوز بیشتر نقش مصرفکننده دارند که اهمیت فعالیت فعالان رسانهای و نخبگان فضای مجازی را برجسته میکند.
آقامیری درباره مدت زمان حضور کاربران در شبکههای اجتماعی افزود: میانگین زمان روزانه کاربران حدود ۲.۵ ساعت است که این رقم در میان جوانان به بیش از چهار ساعت نیز میرسد و از این رو تولید محتوای سالم، امیدبخش و آموزشی به یک ضرورت اساسی برای تقویت بنیانهای فرهنگی کشور تبدیل شده است.
وی تأکید کرد: فضای مجازی فراتر از یک ابزار ارتباطی است و بستری است که در آن افکار، احساسات و رفتارهای اجتماعی شکل میگیرند؛ بنابراین باید با مدیریت دقیق از تبدیل این فضا به عرصه عملیات روانی دشمن جلوگیری کرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به نقش کلیدی حوزه سایبری در جنگهای ترکیبی گفت: پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه اخیر، دشمن حملات سایبری و رسانهای گستردهای علیه کشور انجام داد اما با تلاش بیوقفه نیروهای فنی و رسانهای، بخش عمده این حملات خنثی شد.
وی ادامه داد: دشمن قصد داشت با استفاده از سکوهای خارجی فضای مجازی فارسیزبان را به فضایی برای انتشار احساسات منفی و تصویر نادرست از کشور تبدیل کند، اما ملت ایران با وحدت و آرامش در برابر این ترفند ایستاد و نقشههای دشمن نقش بر آب شد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین به تجربه جهانی در زمینه حکمرانی سایبری اشاره کرد و گفت: هیچ کشوری اجازه نمیدهد پلتفرمها خارج از قوانین ملی فعالیت کنند و در مواقع تهدید، محدودیتهایی اعمال میشود و جمهوری اسلامی ایران نیز با تاکید بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب، حکمرانی قانونمند در فضای مجازی را برای حفظ امنیت و خدمترسانی به مردم ضروری میداند.
آقامیری در پایان خاطرنشان کرد: شناخت دقیق میدان جنگ شناختی و بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیت فعالان فضای مجازی میتواند نقش مهمی در حفظ امنیت روانی جامعه داشته باشد و فعالان و تولیدکنندگان محتوای متعهد، مدافعان اصلی این جبهه هستند که با روشنگری، امیدآفرینی و ارتقای سواد رسانهای، نقشههای دشمن برای تضعیف انسجام ملی را ناکام میگذارند.
