به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی ظهر پنج‌شنبه در همایش ملی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال، با اشاره به گسترش روزافزون هوش مصنوعی در ابعاد مختلف زندگی بشر اظهار کرد: این فناوری امروز در همه عرصه‌ها برای تسهیل امور انسان‌ها وارد میدان شده است، اما آنچه اهمیت دارد، چگونگی تعریف و تنظیم مکانیسم‌های آن است که بر اساس قراردادها و مبانی نظری طراحی می‌شود.



وی با بیان اینکه ساختار هوش مصنوعی بر پایه قراردادهای بشری و طراحی‌های هدفمند شکل می‌گیرد، افزود: این موضوع، متخصصان رشته‌های گوناگون از جمله فلسفه، فقه، جامعه‌شناسی و علوم رایانه را درگیر کرده است تا مشخص کنند این فناوری باید در خدمت چه نوع نگاه و ارزشی باشد.



رئیس بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء با اشاره به جایگاه حوزه‌های علمیه در تولید اندیشه و علم در جهان اسلام گفت: دغدغه اصلی حوزه‌های علمیه، بازتولید فکر و معنا در علوم انسانی و اسلامی است، در حالی که در فضای فکری غرب، بسیاری از مفاهیم دینی و اخلاقی دچار تحریف شده‌اند.



وی تصریح کرد: به عنوان نمونه، در ادبیات رایج جهانی، مفهوم «جهاد» به‌عنوان رفتاری خشن معرفی می‌شود، در حالی که جهاد در حقیقت فرهنگی است مبتنی بر مقاومت در برابر ظلم، استکبار و سلطه‌طلبی و اگر این مفهوم از بستر فکری و فرهنگی خود جدا شود، به‌ناحق به معنای خشونت تفسیر می‌شود.



جوادی آملی با تأکید بر رسالت جدید حوزه‌های علمیه در تبیین مفاهیم دینی در عصر دیجیتال افزود: اندیشه‌های عمیق و ماندگاری که در حوزه‌های فقه، تفسیر و عرفان اسلامی تولید شده است، پایه‌گذار تحولات علمی آینده خواهد بود.



وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند که هر نیم‌قرن، نیازمند تفسیری نو از قرآن هستیم؛ همان‌گونه که «تفسیر المیزان» پاسخگوی نیازهای دوران خود بود، امروز «تفسیر تسنیم» برای نیمه دوم این قرن تدوین شده است و باید خود را برای تولید تفاسیر جامع‌تری در گام‌های بعدی آماده کنیم.



این استاد حوزه علمیه در پایان یادآور شد: هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین اگر در مسیر ارزش‌های الهی و انسانی تعریف شوند، می‌توانند ابزار تعالی بشریت باشند؛ در غیر این صورت، تهی از معنا و حتی تهدیدی برای هویت انسانی خواهند شد.