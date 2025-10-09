به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی قربانی ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از مبلغان فعال عرصه تبلیغ و جنگ رسانه‌ای در قم گزارشی از عملکرد تبلیغی و رسانه‌ای طلاب در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ارائه کرد و گفت: مجموع تولیدات محتوایی و محصولات رسانه‌ای حوزه در این مدت به بیش از هفت هزار اثر تبلیغی و بصری رسید.

مدیر هنری و تبلیغ نوین معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم با اشاره به تقسیم تولیدات در سه بخش اصلی «کلام و عقاید»، «سیاست و اجتماع» و «ادیان» اظهار کرد: در این قالب‌ها، در مجموع چهار هزار و ۷۶۳ محتوا تولید شده که بخشی از آنها به طور مستقل منتشر و بخشی نیز در قالب محصولات چندرسانه‌ای در شبکه‌های تبلیغی حوزه توزیع شده است.

حجت الاسلام والمسلمین قربانی افزود: در بخش تولید محصولات تبلیغی سه محور اصلی دنبال شده است؛ شامل سناریو و طرح مکتوب، آثار گرافیکی و موشن‌گرافی و کلیپ و انیمیشن که مجموعاً ۲ هزار و ۳۲۲ محصول رسانه‌ای را تشکیل می‌دهد.

مدیر هنری و تبلیغ نوین معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم با بیان اینکه این آثار مجموعاً بیش از ۲۵۵ میلیون بازدید و بازنشر در شبکه‌های مجازی و رسانه‌ای داشته‌اند، خاطرنشان کرد: این فعالیت گسترده جلوه‌ای از حضور پرقدرت طلاب در عرصه نبرد نرم و نشان‌دهنده تحول محتوایی حوزه در مواجهه با جنگ روایت‌ها است.

وی در پایان بر ضرورت رفع برخی محدودیت‌ها و فراهم‌سازی حضور ساختاریافته‌تر نهادهای حوزوی در شوراهای بالادستی فضای مجازی تأکید کرد و گفت: تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان داده حوزه علمیه دارای ظرفیت‌های بی‌نظیری در تولید محتوای دینی و انقلابی است و لازم است این توان در تصمیم‌سازی‌های ملی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.