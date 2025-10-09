به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین بهرامی ظهر پنجشنبه در اولین همایش ملی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال که در دانشگاه معارف اسلامی قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت همگرایی علوم انسانی با فناوریهای نوین بیان کرد: مهمترین کنفرانس سالانه اتحادیه جهانی سازمانهای علوم انسانی دیجیتال (IDH) در سه سال اخیر، محور اصلی مباحث خود را بر هوش مصنوعی و فرصتها و چالشهای آن متمرکز کرده است و این امر اهمیت حضور فعال پژوهشگران ایرانی در این عرصه را برجسته میسازد.
وی افزود: پژوهشگران و مراکز آموزشی و علمی کشور نباید خود را صرفاً بهرهبردار مدلهای بزرگ زبانی و چتباتهای بینالمللی بدانند و نقش محققان باید فراتر از مصرف باشد و شامل تولید ابزارها، کلیدداری آنها و تزریق نگاه انتقادی و خلاقانه در توسعه فناوریها باشد.
حجتالاسلام والمسلمین بهرامی همچنین به ساختارها و زیرساختهای غرب در توسعه علوم انسانی دیجیتال اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورها، دپارتمانها، آزمایشگاهها، انجمنها، کنفرانسها، نشریات و آرشیوهای دیجیتال پایهگذاری شدهاند که موجب رشد و جایگاه گسترده علوم انسانی دیجیتال شده استو الگوبرداری از این تجربه جهانی برای کشور ما ضروری است تا از قافله توسعه عقب نمانیم.
رئیس مرکز نور در بخش دیگری از سخنان خود، برنامههای جدید مرکز نور را در دو محور ساختاری و پروژهای تشریح کرد وگفت: در محور ساختاری، این فعالیتها شامل مشارکت در تأسیس انجمن دین و فضای مجازی، راهاندازی رشته دین و فضای مجازی با سه گرایش هوش مصنوعی، بازیهای دیجیتال و حکمرانی فضای مجازی و همکاری با معاونت پژوهش حوزه علمیه قم برای آموزش هوش مصنوعی به طلاب و اساتید است.
وی گفت: هدف نهایی این برنامه، تأسیس آکادمی هوش مصنوعی است تا نسل جدید طلاب همانند نسل پیشین با کامپیوتر، با ابزارهای هوش مصنوعی آشنا شوند.
حجتالاسلام والمسلمین بهرامی تأکید کرد: حوزه علمیه و دانشگاهها باید به سمت مشارکت فعال و تعیینکننده در معماری و استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در تحقیقات علوم انسانی حرکت کنند و نگاه مصرفکننده صرف نباید حاکم باشد؛ بلکه پژوهشگران باید در تولید و شکلدهی ابزارهای نوین و تعیین استانداردها نقشآفرینی کنند.
