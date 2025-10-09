  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵

سرهنگ قیصری: پدر ۵۹ ساله ساروی به دست پسرش کشته شد

ساری - رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران از قتل پدری ۵۹ ساله‌ای بر اثر ضربات چاقو به ناحیه سر و قفسه سینه و دستگیری پسر قاتل در خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی قیصری گفت: در پی وقوع یک فقره درگیری خانوادگی بین پدر و پسر در شهرستان ساری، بلافاصله مأموران به محل اعزام و مشاهده کردند که در اثر این درگیری پدر ۵۹ ساله از ناحیه سر و صورت و سینه با ضربات متعدد چاقو دچار جراحت شدید شده که متأسفانه جان خود را از دست می‌دهد.

وی افزود: در این راستا کارآگاهان اداره اطلاعات جنایی استان با همکاری پایگاه آگاهی ساری با اقدامات هوشمندانه و اطلاعاتی دقیق موفق شدند ظرف ۲۴ ساعت قاتل را شناسایی در عملیاتی غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران با اشاره به این که متهم دستگیر شده پس از انتقال به مقر پلیس آگاهی به بزه ارتکابی اعتراف کرد، گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی کردند

