  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

تأکید نماینده دامغان بر توسعه آموزش‌های مهارتی و هماهنگی با نیاز جامعه

تأکید نماینده دامغان بر توسعه آموزش‌های مهارتی و هماهنگی با نیاز جامعه

دامغان- نماینده مردم دامغان در مجلس بر ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی، هماهنگی دانشگاه با نیازهای بازار کار و تقویت زیرساخت‌های آموزشی به‌عنوان سرمایه‌گذاری برای توسعه پایدار استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیزاده بعدازظهر پنجشنبه در بازدید از آموزشکده کشاورزی پسران دامغان، بر ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی و بررسی ظرفیت‌های این آموزشکده تاکید کرد و افزود: گفت: توسعه آموزش‌های مهارتی یک ضرورت برای تربیت نیروی انسانی توانمند و پاسخگو به نیازهای بازار کار است و باید زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای ارتقای کیفیت آموزش فراهم شود.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی همچنین بر اهمیت هماهنگی میان آموزش‌های دانشگاهی و نیازهای واقعی جامعه تأکید کرد و افزود: دانشگاه ملی مهارت باید محور تربیت نیروی کارآمد و مؤثر در توسعه اقتصادی منطقه باشند.

وی تأکید کرد: حمایت از آموزش‌های مهارتی و ارتقاء کیفیت آموزشکده‌های دانشگاه ملی مهارت، سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی آینده و توسعه پایدار استان است.

به گزارش مهر، مظاهر خیرخواهان سرپرست دانشگاه ملی مهارت استان سمنان و ابوالقاسم رهبری رئیس آموزشکده کشاورزی پسران دامغان نیز در این نشست به معرفی ظرفیت‌های موجود آموزشکده، امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی و همچنین چالش‌های آموزشی و تجهیزاتی پرداختند و پیشنهادهایی برای بهبود شرایط ارائه کردند.

کد خبر 6617033

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها