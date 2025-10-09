به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیزاده بعدازظهر پنجشنبه در بازدید از آموزشکده کشاورزی پسران دامغان، بر ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی و بررسی ظرفیت‌های این آموزشکده تاکید کرد و افزود: گفت: توسعه آموزش‌های مهارتی یک ضرورت برای تربیت نیروی انسانی توانمند و پاسخگو به نیازهای بازار کار است و باید زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای ارتقای کیفیت آموزش فراهم شود.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی همچنین بر اهمیت هماهنگی میان آموزش‌های دانشگاهی و نیازهای واقعی جامعه تأکید کرد و افزود: دانشگاه ملی مهارت باید محور تربیت نیروی کارآمد و مؤثر در توسعه اقتصادی منطقه باشند.

وی تأکید کرد: حمایت از آموزش‌های مهارتی و ارتقاء کیفیت آموزشکده‌های دانشگاه ملی مهارت، سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی آینده و توسعه پایدار استان است.

به گزارش مهر، مظاهر خیرخواهان سرپرست دانشگاه ملی مهارت استان سمنان و ابوالقاسم رهبری رئیس آموزشکده کشاورزی پسران دامغان نیز در این نشست به معرفی ظرفیت‌های موجود آموزشکده، امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی و همچنین چالش‌های آموزشی و تجهیزاتی پرداختند و پیشنهادهایی برای بهبود شرایط ارائه کردند.