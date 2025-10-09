به گزارش خبرنگار مهر، مظاهر خیرخواهان بعدازظهر پنجشنبه در بازدید علیزاده نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی از آموزشکده کشاورزی پسران دامغان، بر ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه تأکید کرد و گفت: حضور مسئولان و نمایندگان مجلس در مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، نشان‌دهنده اهمیت آموزش‌های مهارتی در کشور است و می‌تواند موجب گسترش این آموزش‌ها و ارتقای کیفیت تربیت نیروهای متخصص شود.

وی افزود: دانشگاه ملی مهارت با هدف تربیت نیروهای ماهر و توانمند؛ بخش زیادی از فارغ‌التحصیلان را به سرعت جذب بازار کار کرده است. این امر نشان می‌دهد که آموزش عملی و مهارت‌محور می‌تواند حلقه مفقوده اشتغال جوانان را پر کند.

سرپرست دانشگاه ملی مهارت استان سمنان ادامه داد: بیشتر دروس دانشگاه به صورت کارگاهی و عملی برگزار می‌شود تا دانشجویان علاوه بر دانش نظری، تجربه عملی کافی برای ورود به صنعت و بازار کار داشته باشند. ما تلاش می‌کنیم همواره ارتباط نزدیکی با بخش‌های صنعتی برقرار کنیم تا آموزش‌ها دقیقاً مطابق نیازهای بازار باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت همکاری صنعت و دانشگاه گفت: ارتباط دانشگاه با صنعت نه تنها باعث افزایش کیفیت آموزش می‌شود، بلکه به ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و پاسخگویی به نیازهای واقعی بازار کار کمک می‌کند. این موضوع جزو اولویت‌های اصلی ما در دانشگاه ملی مهارت استان است.

خیرخواهان در پایان اظهار امیدواری کرد: با حمایت مسئولان و حضور فعال نمایندگان مجلس، می‌توانیم مسیر توسعه مهارت‌آموزی و اشتغال جوانان را هموار کنیم و فارغ‌التحصیلانی آماده و توانمند برای آینده کشور تربیت کنیم.