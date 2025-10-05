۱۳۰۰ نفر در دانشگاه مهارت ایلام مشغول به تحصیل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر،رئیس واحد استانی ایلام دانشگاه ملی مهارت نیز در این دیدار گفت: این دانشگاه شامل ۱۱ عضو هیئت علمی و ۳۱ عضو غیر هیئت علمی در سطح آموزشکده‌های دختران و پسران است و حدود ۱۳۰۰ دانشجو مشتمل بر ۵۰۰ پسر و ۸۰۰ دختر دارد.

محمد نظری افزود: در برخی رشته‌ها مانند مکانیک خودرو، طراحی لباس، صنایع شیمیایی، پالایش گاز، تأسیسات و گرافیک، دانشگاه ملی مهارت تنها ارائه‌دهنده در سطح آموزش عالی استان است و با وجود اینکه رشته‌ها کاملا فنی و مهارتی هستند اما سرانه آن‌ها قریب به یک‌سوم دانشگاه‌های سراسری است که بسیاری از دانشجویان آن‌ها تئوری‌محور بوده و آموزش آن‌ها چندان هزینه‌بر نیست.

وی از مراکز تابعه دانشگاه ملی مهارت گفت: بحمدالله در سطح کلان دانشگاه، تلاش زیادی برای افزایش اعتبار تجهیزات کارگاهی شده است که با همراهی نمایندگان محترم، نتایج درخشانی حاصل شده است و در ادامه نیز برای تامین اعتبارات، نیازمند همراهی نمایندگان محترم هستیم.

رئیس واحد استانی ایلام افزود: یکی دیگر از مسائلی که وجود دارد، لزوم توجه ویژه به مدرسان مدعو است چرا که بار عمده آموزش دانشجویان بر عهده آن‌ها است.

وی گفت: یکی از مشکلات اصلی، نبود ردیف بودجه استانی برای این دانشگاه است و حل این معضل می‌تواند گره‌گشای بسیاری از چالش‌ها گردد.

نظری افزود: ضمن تقدیر از توجه نمایندگان نسبت به الزام شرکت‌ها در عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خویش، به محدودیت‌هایی اشاره نمود که بهره‌مندی از شرکت‌های راغب در این زمینه را محدود می‌سازد و خواستار سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در بهبود کیفیت آموزش در رشته‌های انرژی‌محور به‌منظور حرکت در راستای تامین اهداف برنامه هفتم توسعه و همچنین تامین نیروی کار آینده استان گردید.

وی با تاکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، افزود: باید رشته‌های تخصصی مرتبط با نیازهای صنعت و زیرساخت‌های موجود توسعه یابند.

نماینده مردم حوزه جنوب ایلام در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مصوبه مجلس در سال جاری گفت: باید سهمی از منابع و امکانات در اختیار دانشگاه قرار گیرد تا بتواند در حوزه مهارت‌آموزی و توسعه فناوری فعالیت کند.

چراغی همچنین بر لزوم پیگیری و عملیاتی‌کردن این قوانین تأکید کرد و بیان داشت: با اجرای این مهم، دانشگاه بیش‌ازپیش در مسیر توسعه و پیشرفت قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: اخیراً هر نماینده مبلغی را تحت عنوان مسئولیت اجتماعی در اختیار دارد و ضمن اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه ملی مهارت، ابراز امیدواری نمود که بتوان از مبالغ دراختیار نمایندگان، مراکز تابعه این دانشگاه در استان را تقویت نمود.

نماینده مردم حوزه جنوب ایلام در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تلاش می‌شود در بودجه سال جاری از مبلغی که برای توسعه آموزش و تجهیزات در اختیار دانشگاه قرار می‌گیرد، سهم مناسبی به استان برسد و این منابع را از طریق پیگیری‌های مستمر فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود باید ردیف بودجه مستقل برای واحدهای استانی دانشگاه ملی مهارت، ویژه استان‌های محروم تعریف شود و در این زمینه پیگیری‌های لازم انجام خواهد گرفت