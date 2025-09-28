به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان، بعدازظهر روز یکشنبه در مسجد مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) قم برگزار شد.

در این آیین که با حضور علما، فضلای حوزه و اقشار مختلف مردم همراه بود، آیت‌الله عباس کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم طی سخنانی به تبیین شخصیت علمی و جهادی شهید نصرالله پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به دوران تحصیل این شهید اظهار کرد: سید حسن نصرالله همانند بسیاری از طلاب و مشتاقان علوم دینی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی به قم آمد و در محضر اساتید برجسته‌ای همچون مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی (ره) به تحصیل پرداخت و در همان سال‌ها از فضای علمی و معنوی حوزه بهره‌مند شد.

آیت‌الله کعبی ادامه داد: پس از اشغال لبنان توسط رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۸۲ میلادی، شهید نصرالله تکلیف خود را بازگشت به سرزمین مادری و حضور در خط مقدم مقاومت دانست و او به‌صراحت اعلام کرد که اکنون وظیفه ما روشن است و باید به لبنان برگردیم، جمله‌ای که نشان از روحیه تکلیف‌مدار او داشت.

عضو جامعه مدرسین با بیان اینکه شهید نصرالله از همان ابتدای جوانی روحیه جهادی داشت، تصریح کرد: وی بعدها به یاد می‌آورد که در آن زمان، با وجود احزاب متعدد و جریانات ملی‌گرا در لبنان، هیچ گروهی در برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی نکرد و تنها هفتصد تا هشتصد جوان شیعه با عزم راسخ به میدان آمدند و مقاومت را آغاز کردند.

وی افزود: بر اساس نقل قول خود شهید نصرالله، جمعی از علمای لبنان از جمله شهید سید عباس موسوی و چند تن دیگر از رهبران مقاومت، همراه با نصرالله که آن زمان حدود بیست سال داشت، خدمت امام خمینی (ره) رسیدند و از ایشان کسب تکلیف کردند و حضرت امام نیز با بیانی ساده و در عین حال راهگشا فرمودند: «به لبنان برگردید و به آیه شریفه جهاد عمل کنید؛ اگر دین خدا را یاری کنید، خداوند هم شما را یاری خواهد کرد و قدم‌هایتان را استوار خواهد ساخت.»

آیت‌الله کعبی خاطرنشان کرد: مجاهدان جوان لبنانی با تبعیت از این فرمان الهی و الهام‌گیری از فرهنگ عاشورا توانستند ضربات سنگینی به رژیم صهیونیستی وارد کنند و در نهایت دشمن را وادار به عقب‌نشینی از خاک لبنان سازند؛ پیروزی بزرگی که استراتژی‌های صهیونیسم را باطل کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه پایه‌های حزب‌الله لبنان بر فرهنگ عاشورایی و ولایت فقیه استوار است، یادآور شد: شهید نصرالله همواره بر پیوند حزب‌الله با ولایت فقیه تاکید داشت و زمانی که جنگ روانی دشمنان به اوج رسید، در سخنرانی نیمه شعبان به صراحت اعلام کرد ما افتخار می‌کنیم تابع ولایت فقیه هستیم؛ چراکه ولایت فقیه امتداد اعتقادی و ارزشی ماست، به معنای عزت و کرامت امت اسلامی و دفاع از استقلال و حاکمیت لبنان است.

این استاد حوزه علمیه با تجلیل از مقام شهید نصرالله به‌عنوان رهبر استثنایی جهان عرب تصریح کرد: شخصیت علمی و مبارزاتی این شهید بزرگوار نشان داد که حوزه‌های علمیه قم و نجف، پرورش‌دهنده مجاهدانی‌اند که در مسیر حق و حقیقت، تا پای جان ایستادگی می‌کنند.