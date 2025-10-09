به گزارش خبرگزاری مهر، احسان عظیمی‌راد روز پنجشنبه در حاشیه نشست اعضای کمیسیون متبوعش با روسای دانشگاه‌ها و اعضای اتاق بازرگانی تبریز، گفت: در این جلسه با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، استاندار آذربایجان شرقی، معاون پژوهشی وزارت علوم و اعضای کمیسیون آموزش، فرصتی فراهم شد تا مسائل و چالش‌های تعامل دانشگاه‌ها و صنایع استان به‌صورت جامع بررسی شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: بحث‌های مفصل پیرامون اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به ویژه ماده ۱۳ مربوط به قراردادهای تحقیق و توسعه همکاری دانشگاه‌ها با صنعت انجام شد. همچنین موضوع سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان و اکوسیستم نوآوری استان و کشور مورد بررسی قرار گرفت.

عظیمی‌راد در ادامه تصریح کرد: برخی مشکلات صنایع در تعامل با دانشگاه‌ها عمدتاً به عدم اطمینان و محدودیت‌های مالیاتی برمی‌گردد. شرکت‌ها نگران بودند که هزینه‌های تحقیق و توسعه آنها در قالب قرارداد با دانشگاه‌ها به عنوان اعتبار مالیاتی تأیید نشود. در این نشست، افشین رئیس معاونت علمی ریاست جمهوری توضیحات لازم را ارائه کردند و مدیرکل امور مالیاتی استان نیز همراهی خود را اعلام کرد.

وی با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد که قراردادهای عملیاتی بین صنایع و دانشگاه‌ها هنوز به سطح مورد انتظار نرسیده است، ادامه داد: در بخش تحقیق و توسعه پیش‌بینی شده بود حدود ۶ همت اعتبار مالیاتی محقق شود اما تاکنون تنها حدود ۲.۵ همت محقق شده است. در حوزه قراردادهای دانشگاه‌ها نیز از ۱.۷ همت مبلغ مصوب، تنها ۷۲ میلیارد تومان محقق شده است.

عظیمی‌راد تصریح کرد: با این حال، نسبت به سال گذشته شاهد رشد پنج برابری هستیم و با انگیزه و هماهنگی امروز میان اعضای کمیسیون آموزش، معاونت علمی و صنایع استان، امیدواریم تا پایان سال، رشد چشمگیری در زمینه ارتقاء درآمدهای اعتبار مالیاتی برای قراردادهای تحقیق و توسعه بین دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان محقق شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس با تاکید بر اینکه در این جلسه، از اساتید و صنعتگران برتر حوزه ارتباط دانشگاه و صنعت تقدیر شد، گفت: تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۷۵۰ میلیارد تومان میان دانشگاه تبریز و شرکت نقشین چاپ تبریز، یکی از شرکت‌های بزرگ صنعتی استان، منعقد شد که نوید بخش تحرک عملیاتی در زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت است. هدف ما این است که استان آذربایجان شرقی و به ویژه تبریز در رنکینگ ملی تحقق اعتبار مالیاتی و توسعه دانش‌بنیان‌ها جایگاه بالایی پیدا کند.

عظیمی‌راد در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به حضور تمامی نقش‌آفرینان اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و رفع بخشی از ابهامات، پیش‌بینی می‌کنیم استان آذربایجان شرقی بتواند به زودی جهش قابل توجهی در این حوزه داشته باشد و این مسیر با هماهنگی استاندار و فعالان دانشگاهی و صنعتی استان ادامه خواهد یافت.