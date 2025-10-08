  1. استانها
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۱

سرمست: حضور کمیسیون آموزش در «دیار اولین‌ها» فرصتی ارزشمند است

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی، حضور کمیسیون آموزش مجلس در این استان را فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست عصر چهارشنبه، در استقبال از اعضای این کمیسیون در استان گفت: حضور کمیسیون آموزش در آذربایجان شرقی برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که این استان خاستگاه علم، فرهنگ و نخستین‌های کشور است.

وی با اشاره به جایگاه علمی و فرهنگی آذربایجان شرقی و تشکر از دکتر منادی، خطاب به اعضای کمیسیون آموزش مجلس گفت: شما به دیار اولین ها آمده‌اید، سرزمین رشدیه و باغچه بان، خاستگاه رییس جمهور و استانی که همواره در توسعه علمی و تربیت نیروهای متخصص کشور پیشتاز بوده است.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ارتباط نزدیک خود با حوزه آموزش عالی تصریح کرد: بنده پیش از مسئولیت استانداری، عضو هیأت علمی دانشگاه بوده‌ام و از این جهت خود را متعلق به خانواده آموزش و پژوهش می‌دانم و به همین دلیل، حضور کمیسیون آموزش را فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی میان استان و مجلس تلقی می‌کنم.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: سفر اعضای کمیسیون آموزش به آذربایجان شرقی نتایج ملموسی در جهت رشد، شکوفایی و ارتقای جایگاه علمی استان به همراه داشته باشد.

