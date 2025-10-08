به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست عصر چهارشنبه، در استقبال از اعضای این کمیسیون در استان گفت: حضور کمیسیون آموزش در آذربایجان شرقی برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که این استان خاستگاه علم، فرهنگ و نخستین‌های کشور است.

وی با اشاره به جایگاه علمی و فرهنگی آذربایجان شرقی و تشکر از دکتر منادی، خطاب به اعضای کمیسیون آموزش مجلس گفت: شما به دیار اولین ها آمده‌اید، سرزمین رشدیه و باغچه بان، خاستگاه رییس جمهور و استانی که همواره در توسعه علمی و تربیت نیروهای متخصص کشور پیشتاز بوده است.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ارتباط نزدیک خود با حوزه آموزش عالی تصریح کرد: بنده پیش از مسئولیت استانداری، عضو هیأت علمی دانشگاه بوده‌ام و از این جهت خود را متعلق به خانواده آموزش و پژوهش می‌دانم و به همین دلیل، حضور کمیسیون آموزش را فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی میان استان و مجلس تلقی می‌کنم.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: سفر اعضای کمیسیون آموزش به آذربایجان شرقی نتایج ملموسی در جهت رشد، شکوفایی و ارتقای جایگاه علمی استان به همراه داشته باشد.