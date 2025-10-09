به گزارش خبرگزاری مهر، حسین افشین روز پنجشنبه در جلسه اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با دانشگاهیان، مدیران کل و صاحبان صنایع آذربایجان شرقی در تالار لعل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز افزود: در همین راستا، اوراق توسعه فناوری به میزان ۱۰۰۰ میلیارد ریال ارائه خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین با صندوق توسعه ملی قراردادی به ارزش ۱۵ هزار میلیارد ریال صرفاً برای حمایت از شرکت‌های فناور بسته شده است.

افشین، متوسط مدت زمان ارزیابی طرح‌های پژوهشی در این معاونت را ۳۸ روز اعلام کرد و گفت: ۹۰ درصد طرح‌های وارده به این معاونت تایید شده و ۱۰ درصد رد شده به دلیل ناقص بودن مدارک و عدم پاسخ از سوی متقاضی بوده است.

وی در مورد تولیدات «ساخت برای بار اول» اظهار کرد: کمیته ای تحت همین عنوان در معاونت فعالیت می‌کند که این تولیدات را بدون مناقصه به شرکت‌های متقاضی واگذار می‌کند و هیچ نهاد نظارتی نیز ایرادی بر آن ندارد.

وی گفت: در همین راستا از سال ۱۳۹۸ تا سال گذشته تنها ۲۰۰ میلیون دلار قرارداد بسته شده بود، در حالی که از انتهای سال قبل تا اردیبهشت ماه سال جاری ۲۰۰ میلیون دلار در این زمینه قرار داد بسته‌ایم.

افشین، حداکثر زمان بررسی طرح‌های وارده به این کمیته را نیز ۴۰ روز اعلام کرد و گفت: این طرح‌ها با امضای من به دستگاه‌ها برای اجرا ابلاغ می‌شود.