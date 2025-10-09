به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: در جلسه اخیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به منظور پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی توسط دولت به میزان ۱۸۵ هزار میلیارد تومان، در قالب ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و ۱۱۵ هزار میلیارد تومان سهام و اموال، به تصویب سران قوا رسید.
با ابلاغ این مصوبه و پس از ابلاغ اعتبار، تخصیص و انتشار ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی مصوب و تبدیل آن به نقدینگی که مستلزم طی فرآیند چندمرحلهای است؛ پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد دانشگاهی و غیردانشگاهی و بیمه تکمیلی درمان، از محل نقدینگی مذکور پرداخت خواهد شد.
همچنین پیرو اطلاعیه مورخ ۱۲ شهریور این سازمان؛ فرآیند پرداخت معوقات متناسبسازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین، برای تعداد باقیمانده بازنشستگان و مستمریبگیران مشمول، از طریق بانکهای عامل به تدریج و مستمر از روز دوشنبه ۲۱ مهرماه آغاز میشود.
گقتنی است مرحله اول پرداختها در روز دوازدهم شهریور و برای کلیه بازنشستگان با مجموع دریافتی حقوق و مزایای تا بیست میلیون تومان و همچنین کلیه از کارافتادگان انجام شد و در مرحله دوم برای کلیه بازماندگان، همزمان با پرداخت حقوق شهریور ماه پرداخت صورت گرفت.
در پایان یادآور می شود؛ تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تامین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه میشود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانالها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه در شبکه های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال نمایند.
همچنین سامانه پاسخگویی تامین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانهروزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.
