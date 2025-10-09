قطعی آب در تبریز به علت ترکیدگی خط اصلی در جاده تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به ترکیدگی خط اصلی آبرسانی در سه راهی اهر و بمنظور مرمت خط آسیب دیده این شرکت در ساعات عصر و شبانگاهی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۷ ناگزیر به قطع موقت آب جاده تهران (حد فاصل میدان بسیج تا سه راهی اهر) ، کرکج ، شهرک مرزداران ، نصر ، مصلی، کوی استانداری ، فرشته و بخشهایی از شهرک باغمیشه می باشد. بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.