۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۹

قطعی آب در تبریز به علت ترکیدگی خط اصلی در جاده تهران

تبریز- شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به ترکیدگی خط اصلی آبرسانی در سه راهی اهر و بمنظور مرمت خط آسیب دیده این شرکت در ساعات عصر و شبانگاهی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۷ ناگزیر به قطع موقت آب جاده تهران (حد فاصل میدان بسیج تا سه راهی اهر) ، کرکج ، شهرک مرزداران ، نصر ، مصلی، کوی استانداری ، فرشته و بخشهایی از شهرک باغمیشه می باشد. بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.

