  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۴

ترامپ: به خاورمیانه سفر می‌کنم؛ با ایران همکاری می‌کنیم

ترامپ: به خاورمیانه سفر می‌کنم؛ با ایران همکاری می‌کنیم

رئیس جمهور آمریکا به سفر آتی خود به مصر برای امضای توافق آتش بس در غزه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که به جنگ غزه پایان داده است. وی اضافه کرد که اسرای صهیونیست روز دوشنبه یا سه شنبه آزاد خواهند شد.

ترامپ همچنین گفت: معتقدم که شاهد تحقق صلح همیشگی خواهیم بود.

وی بیان کرد: تمام کشورهای منطقه در خصوص صلح توافق داشتند. من به منطقه سفر خواهم کرد و در مراسم امضای توافق آتش بس در مصر حضور خواهم داشت. از من خواسته شده در پارلمان اسرائیل سخنرانی کنم و این کار را انجام خواهم داد. نخستین چیزی که ما می خواهیم بازگشت اسرا است و بعد باید ببینیم در خصوص خلع سلاح حماس چه می شود. مرحله دوم شامل خلع سلاح حماس و دیگر مسائلی خواهد شد که الان درباره آنها صحبت نمی کنم. موضعی در قبال راه کار ۲ دولتی ندارم و با آن چیزی که توافق خواهد شد همسو می شوم.

ترامپ مدعی شد: شرایط بهتری را برای زندگی در نوار غزه فراهم خواهیم کرد. کشورهای مختلف پول های زیادی برای غزه خرج خواهند کرد. پیش بینی می کنم توافقنامه های صلح(عادی سازی روابط) در منطقه به سرعت گسترش پیدا کنند. بعد از این توافق نتانیاهو محبوب تر شده است!

وی باز هم با تکرار ادعاهای خود در خصوص ایران گفت: حمله به ایران در خصوص دستیابی به توافق غزه مهم بود! ایران نمی تواند سلاح هسته ای داشته باشد.

ترامپ گفت: ایران خواهان تلاش برای تحقق صلح است و ما با آن همکاری می کنیم. تهران اعلام کرد که توافق آتش بس را تأیید می کند و ما از آنها به خاطر این موضوع ممنون هستیم.

کد خبر 6617191

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس IR ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
      7 66
      پاسخ
      دیوانه توهمی بلانسبت سگ هار مثل سگ هار می مونی
    • علی IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
      6 62
      پاسخ
      دروغ می گوید بد عهدی در آمریکایی‌ها سابقه دارد
    • سرهنگ IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
      7 87
      پاسخ
      هر وقت این مردک قمارباز اظهاراتی شبیه این دارد بایستی بیشترآماده باشیم و لحظه ای انگشت خود را از ماشه برنداریم. چون سر سوزنی صداقت ندارد. پست ترین و کثیف ترین موجودی است که می شناسم.
    • IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
      5 26
      پاسخ
      رفتار چهل سال گذشته و جنگ۱۲روزه نشان داد..غرب دو روش در سرنگونی نظام اسلامی دارد.۱.فرسایشی با فشار های اقتصادی و فرهنگی .و فساد و تغییر اولویتهای نظام از درون. ۲.زدن ضربه نهایی نظامی.با روشن فریب و غافلگیری... باید هوشیار و آماده باشیم
    • ایرانی IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
      5 64
      پاسخ
      ترامپ همان صدام مو زرد است و باید به درک واصل شود تا بشریت در امان باشند.
    • IR ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
      1 56
      پاسخ
      به این وحشی جنایتکار روباه صفت هیچ اعتمادی را نشاید. وقتی دم از صلح و همکاری می زند، باید هوشیارتر و آمده تر باشیم.
    • IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
      0 0
      پاسخ
      عادی سازی روابط درحال حاضر وبادولت فعلی اسرائیل معنی ندارد ومنطقه نیازی به آن ندارد.
    • طاهره گ ک IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
      0 0
      پاسخ
      حواسمون رو باید جمع کنیم اماده باش هزار در هزار سلام گرگ بی طمع نیست این هیولاها دم دمی هستن ولی این جماعت یهویی تصمیم نمی گیرن و راجع به هر حرکت هزار بار فکر و طراحی و بعد به اجرا در می ارن اصلا به تعریف و لبخنداشون نمی شه اعتماد کرد ،

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها