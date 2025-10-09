به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که به جنگ غزه پایان داده است. وی اضافه کرد که اسرای صهیونیست روز دوشنبه یا سه شنبه آزاد خواهند شد.

ترامپ همچنین گفت: معتقدم که شاهد تحقق صلح همیشگی خواهیم بود.

وی بیان کرد: تمام کشورهای منطقه در خصوص صلح توافق داشتند. من به منطقه سفر خواهم کرد و در مراسم امضای توافق آتش بس در مصر حضور خواهم داشت. از من خواسته شده در پارلمان اسرائیل سخنرانی کنم و این کار را انجام خواهم داد. نخستین چیزی که ما می خواهیم بازگشت اسرا است و بعد باید ببینیم در خصوص خلع سلاح حماس چه می شود. مرحله دوم شامل خلع سلاح حماس و دیگر مسائلی خواهد شد که الان درباره آنها صحبت نمی کنم. موضعی در قبال راه کار ۲ دولتی ندارم و با آن چیزی که توافق خواهد شد همسو می شوم.

ترامپ مدعی شد: شرایط بهتری را برای زندگی در نوار غزه فراهم خواهیم کرد. کشورهای مختلف پول های زیادی برای غزه خرج خواهند کرد. پیش بینی می کنم توافقنامه های صلح(عادی سازی روابط) در منطقه به سرعت گسترش پیدا کنند. بعد از این توافق نتانیاهو محبوب تر شده است!

وی باز هم با تکرار ادعاهای خود در خصوص ایران گفت: حمله به ایران در خصوص دستیابی به توافق غزه مهم بود! ایران نمی تواند سلاح هسته ای داشته باشد.

ترامپ گفت: ایران خواهان تلاش برای تحقق صلح است و ما با آن همکاری می کنیم. تهران اعلام کرد که توافق آتش بس را تأیید می کند و ما از آنها به خاطر این موضوع ممنون هستیم.