به گزارش خبرنگار مهر، اسد بابایی عصر شنبه همزمان با چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های دوران پرشکوه مقاومت، با حضور در منازل شهدای کودک «علیسان جباری» و «طه بهروزی»، دو غنچه پرپر شده در حملات اخیر رژیم صهیونیستی به میهن اسلامی‌مان، با خانواده‌های داغدار ایشان دیدار و ابراز همدردی کرد.

در این دیدار صمیمانه که با هدف تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا و پاسداشت یاد این دو کودک مظلوم برگزار شد، احمد اعلم شاهی فرمانده پایگاه بسیج کارمندی شهید کسایی و جمعی از همکاران، مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی را همراهی کردند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی در این دیدارها ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای ایران اسلامی، به ویژه شهدای مظلوم حملات اخیر، یاد و خاطره علیسان جباری و طه بهروزی را گرامی داشت و صبر جمیل را برای والدین و بازماندگان این شهدا از درگاه خداوند متعال مسألت کرد.

بابایی شهادت این دو کودک بی‌گناه را نشانی دیگر از خوی وحشی‌گری و ددمنشی رژیم اشغالگر قدس دانست که حتی به کودکان بی‌دفاع نیز رحم نمی‌کند و تأکید کرد که خون پاک این شهدا، هرگز فراموش نخواهد شد و انگیزه‌ای مضاعف برای ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم و استکبار خواهد بود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان و حفظ یاد و خاطره شهدای گرانقدر، افزود: در آستانه هفته دفاع مقدس، این دیدارها فرصتی است تا یادآور شویم که امنیت و آرامش امروز کشورمان، مرهون فداکاری‌ها و از خودگذشتگی‌های شهدایی است که جان شیرین خود را در راه دفاع از اسلام و ایران نثار کردند. علیسان و طه نیز اگرچه در سنین خردسالی به شهادت رسیدند، اما یادشان برای همیشه در قلب ملت ایران جاودان خواهد ماند و نامشان در کنار دیگر شهدای والامقام این سرزمین می‌درخشد.