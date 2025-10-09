جشن نخستین سال ثبت جهانی «مهرگان» در غار کرفتو برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد ثبت جهانی جشن مهرگان در غار تاریخی کرفتو در دیواندره گفت: این جشن، که به عنوان میراث ناملموس در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است، نه تنها فرصتی برای معرفی فرهنگ و تاریخ ایران به جهانیان به شمار میآید بلکه به عنوان نماد وحدت ملی ایران زمین، گامی مؤثر در تقویت همبستگی میان اقوام مختلف کشور است.
پویا طالبنیا در ادامه افزود: غار کرفتو به عنوان یک اثر تاریخی و گردشگری مهم در استان کردستان، از ظرفیتهای ویژهای برخوردار است و اداره کل میراث فرهنگی استان کردستان برنامههای ویژهای را برای معرفی این اثر به جهانیان در دستور کار دارد.
این مراسم که در یکی از مهمترین معابد مهری ایران، غار کرفتو، برگزار شد، با حضور تنبورنوازان و هنرمندان از استانهای کردستان، همدان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی و زنجان همراه بود.
حضور پرشور مردم از این استانها به همراه برنامههای فرهنگی و هنری، رنگ و بوی ویژهای به این جشن داده بود و نشان از عمق ارتباطات فرهنگی و تاریخی میان اقوام مختلف ایران داشت.
این مراسم در حالی برگزار شد که غار کرفتو با تاریخ و تمدن کهن خود، به یکی از جاذبههای گردشگری برجسته کردستان تبدیل شده است و به عنوان یکی از نقاط کلیدی در معرفی فرهنگ و تاریخ ایران، در کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد.
