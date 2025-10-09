شترهای سرگردان دوباره در جاسک حادثه آفریدند

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه شب برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ با شتر سرگردان در جاده روستایی سهرکی بخش لیردف جاسک، موجب تخریب کامل خودرو شد اما راننده تنها سرنشین آن بهطور معجزهآسا جان سالم به در برد.
این حادثه نخستین برخورد خودروها با شتر در مسیرهای جاسک ـ چابهار و جاسک ـ میناب نیست و پیشتر نیز حوادث مشابهی در این محورهای حادثهخیز گزارش شده بود.
در پی افزایش خطر تصادفات دادستان جاسک شب گذشته دستور جمعآوری و توقیف ۱۱ رأس شتر را صادر کرد.
با این حال شترهای رها شده همچنان در مسیرهای جاسک به میناب و چابهار تردد میکنند و خطر وقوع حوادث مشابه را افزایش میدهند.
