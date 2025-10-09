  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۹

شترهای سرگردان دوباره در جاسک حادثه آفریدند

شترهای سرگردان دوباره در جاسک حادثه آفریدند

بندرعباس- برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ با شتر سرگردان در جاده روستایی سهرکی بخش لیردف جاسک حادثه آفرید.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه شب برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ با شتر سرگردان در جاده روستایی سهرکی بخش لیردف جاسک، موجب تخریب کامل خودرو شد اما راننده تنها سرنشین آن به‌طور معجزه‌آسا جان سالم به در برد.

شترهای سرگردان دوباره در جاسک حادثه آفریدند

این حادثه نخستین برخورد خودروها با شتر در مسیرهای جاسک ـ چابهار و جاسک ـ میناب نیست و پیش‌تر نیز حوادث مشابهی در این محورهای حادثه‌خیز گزارش شده بود.

شترهای سرگردان دوباره در جاسک حادثه آفریدند

در پی افزایش خطر تصادفات دادستان جاسک شب گذشته دستور جمع‌آوری و توقیف ۱۱ رأس شتر را صادر کرد.

با این حال شترهای رها شده همچنان در مسیرهای جاسک به میناب و چابهار تردد می‌کنند و خطر وقوع حوادث مشابه را افزایش می‌دهند.

شترهای سرگردان دوباره در جاسک حادثه آفریدند

کد خبر 6617296

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها