به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زارع‌کمالی، شامگاه پنجشنبه، در آیین بزرگداشت دهمین سالگرد شهادت سردار حاج حسین همدانی و شهدای مدافع حرم، با اشاره به تجربه چهار جنگ ایران در یک قرن اخیر، تأکید کرد: دو جنگ دوران پیش از انقلاب با رویکرد سازش، نتیجه‌ای جز ویرانی برای کشور به همراه نداشت.

وی در سخنرانی خود در حسینیه امام خمینی(ره) همدان اظهار داشت: تجربه تاریخی جنگ جهانی اول و دوم که با رویکرد تسلیم و سازش مدیریت شد، منجر به کشته شدن میلیون‌ها هموطن و اشغال کشور شد. در مقابل، در دو جنگ پس از انقلاب، با رهبری حکیمانه و رویکرد ایستادگی، اگرچه ۲۰۰ هزار شهید تقدیم شد، اما ذره‌ای از خاک کشور به دست دشمن نیفتاد و عزت و امنیت برای ایران اسلامی به ارمغان آمد.

زارع‌کمالی تصریح کرد: شهدا به ما آموختند که هزینه ایستادگی به‌مراتب کمتر از هزینه سازش است و قدرت، ضامن استقلال، آزادی و کرامت انسانی است.

تبریک ایستادگی؛ از دفاع مقدس تا جنگ ۱۲ روزه

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، خاطرنشان کرد: استکبار جهانی با تمام قوا وارد میدان شد، اما با توکل بر خدا، پیروی از ولایت و هم‌افزایی نیروهای مسلح، دشمن مجبور به پذیرش ذلیلانه آتش‌بس شد و آخرین ضربه را از ملت ایران دریافت کرد.

وی تأکید کرد: تا زمانی که اتحاد مقدس بین مردم، مسئولان و نیروهای مسلح پابرجاست، هیچ قدرتی توان مقابله با ملت ایران را نخواهد داشت.

جهاد تبیین؛ میدان نبرد امروز

سردار زارع‌کمالی در ادامه به تغییر تاکتیک دشمن اشاره کرد و گفت: امروز دشمن در پی کسب از طریق جنگ نرم است و می‌کوشد با شایعه‌سازی، بی‌اعتمادی و ناامیدی را در جامعه تزریق کند.

وی وظیفه امروز را عمل به راه و منش شهیدان دانست و افزود: مهم‌ترین ویژگی شهدا، توکل بر خدا، تبعیت از ولایت و حضور به‌موقع در میدان بود. امروز نیز میدان نبرد، عرصه افکار عمومی است با جهاد تبیین، امیدآفرینی و خدمت صادقانه، پاسدار خون شهیدان باشیم و اجازه ندهیم دشمن به اهداف شوم خود دست یابد.