دشمن به دنبال ناامید کردن مردم نسبت به نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارع کمالی با تأکید بر نقش ایمان، معنویت و وحدت مردم در تداوم پیروزی‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد: مهم‌ترین عامل شکست دشمن اتحاد، انسجام و حضور باشکوه مردم در صحنه است.

وی به نقش مردم در پایداری انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: شما ملت اباعبدالله‌الحسین(ع) هستید که از مکتب ایشان درس بصیرت و اقدام به‌موقع فرا گرفتید و در طول این دهه‌ها عشق و علاقه‌تان را به نظام مقدس جمهوری اسلامی ثابت کرده‌اید.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان حضور مردم در میدان را «سپر پولادین انقلاب در برابر استکبار جهانی» دانست و ادامه داد: اگر کوچه‌ها و میدان‌های ما از حضور مردم خالی شود، جبهه مقاومت دچار آسیب خواهد شد؛ اما مردم ایران نشان داده‌اند که این سنگر را رها نخواهند کرد.

وی بزرگ‌ترین عامل ناکامی دشمن را اتحاد مردم، نیروهای مسلح و مسئولان حول محور ولایت عنوان کرد و ادامه داد: دشمن می‌خواهد مردم را نسبت به آینده نظام ناامید کند اما ما نباید این فرصت را به دشمن بدهیم و ما ملت مؤمن و شهادت‌طلبی هستیم که از مرگ در راه خدا نمی‌ترسیم.

سردار زارع کمالی همچنین معنویت را زیربنای مقاومت دانست و بیان کرد: کار باید برای خدا باشد؛ اگر خدا را یاری کنید، قطعاً پیروزی از آنِ جبهه حق خواهد بود.

وی در پایان با قدردانی از مردم، مسئولان، نیروهای مسلح، و دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: دستگاه دیپلماسی باید با تکیه بر پشتوانه مردمی و دستاوردهای نیروهای مسلح، موفقیت‌های تاکتیکی را به دستاوردهای راهبردی تبدیل و از جبهه مقاومت و حقوق ملت ایران دفاع کند.