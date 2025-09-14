به گزارش خبرنگار مهر، هاشم قادری شامگاه یکشنبه در نشست خبری کنگره بین المللی تروما با اشاره به مفهوم آسیبهای دوران کودکی و نوجوانی اظهار کرد: آسیبهای دوران رشد که در کودکی یا نوجوانی تجربه میشوند، معمولاً سه ویژگی اصلی دارند؛ مکرر بودن، مزمن بودن و تأثیر طولانیمدت بر فرد.
رئیس نخستین کنگره بینالمللی تروما افزود: خشونتهای تکرارشونده در دوران کودکی که فرد از سنین پایین تا دوره نوجوانی آن را تجربه کرده است، نمونهای از ترومای پیچیده است که آثار آن در طول زندگی باقی میماند.
وی بیان کرد: بر اساس مطالعات و تجربیات ما، بیش از ۹۰ درصد انسانها در طول زندگی خود آسیبها و تروماهایی را تجربه میکنند و ادعای اینکه کسی دچار آسیب نشده، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
قادری با بیان اینکه هدف کنگره، افزایش حساسیت جامعه نسبت به پدیده تروما است، اظهار کرد: تروما و آسیبهای روانی میتواند تأثیرات عمیقی بر انتخابهای زندگی، نگرش افراد، حتی شغل و حرفه آنها داشته باشد. از این رو، مهمترین خروجی کنگره، توانمندسازی روانشناسان و افزایش حساسیت جامعه نسبت به این موضوع است.
رئیس نخستین کنگره بینالمللی تروما تاکید کرد: در حوزه درمان تروما، حساسیت بالایی لازم است؛ چرا که هرگونه اشتباه در روند درمان میتواند آسیبهای بیشتری را به فرد وارد کند. بنابراین آموزش، پیشگیری و درمان باید به صورت یکپارچه و هماهنگ پیگیری شود.
وی با اشاره به نحوه برگزاری کنگره گفت: سال اول این کنگره به صورت آنلاین برگزار میشود و از سالهای بعد به صورت حضوری در شهر مشهد برگزار خواهد شد. همچنین برنامهریزی شده است تا پذیرش مقالات تخصصی از سال آینده آغاز شود و بتوانیم با همکاری اساتید برجسته داخلی و خارجی، سطح علمی این کنگره را ارتقا دهیم.
قادری در پاسخ به پرسشی درباره جامعه هدف کنگره افزود: در کنار روانشناسان و متخصصان، بخشی از کنگره به موضوعات عمومی اختصاص یافته است تا بتوانیم حساسیت و آگاهی عمومی جامعه را نسبت به مسائل تروما افزایش دهیم. حضور عموم مردم در این بخش امکانپذیر است.
رئیس نخستین کنگره بینالمللی تروما همچنین به تأثیرات تروما بر سلامت جسمانی اشاره کرد و افزود: آسیبهای روانی ناشی از تروما میتواند بر بیماریهای جسمی مانند میگرن، دیابت و فشار خون تأثیرگذار باشد. هیجانات و استرسهای ناشی از تروما در بدن ذخیره میشوند و سلامت جسم را تحت تأثیر قرار میدهند.
وی تصریح کرد: مطالعات روانشناسی نشان داده است که آسیبهای دوران کودکی، به ویژه قبل از سن ۷ سالگی، تأثیرات عمیقی بر عملکرد مغز دارند و اگر در این دوره به آسیبها رسیدگی نشود، آثار آن در بزرگسالی نمود بیشتری خواهد داشت.
قادری تاکید کرد: اگر جامعه به موقع به موضوع آسیبهای دوران کودکی و نوجوانی توجه کند، میتوانیم از بروز بسیاری از مشکلات روانی و اجتماعی در بزرگسالی جلوگیری کنیم و هزینههای درمان و کنترل این آسیبها را کاهش دهیم.
گفتنی است؛ در این نشست به مشارکت اساتید بینالمللی از کشورهای آمریکا، استرالیا، روسیه و چین و برنامههای آموزشی و پژوهشی کنگره اشاره شد. کنگره تحت حمایت سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی و با همکاری دانشگاههای معتبر کشور برگزار خواهد شد.
نظر شما