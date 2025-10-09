مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی بندرریگ‌ بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده سراجی پنجشنبه شب دراین بازدیدها اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی دولت از تولید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و به منظور تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، بازدید از واحدهای تولیدی فعال و نیمه فعال و دردست احداث در دستور کار قرار گرفته است.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه بیان کرد: این بازدیدها که با هدف بررسی میدانی مسائل، موانع و نیازهای واحدهای تولیدی انجام‌ شد ، ضمن نشست با مدیران عامل شرکت‌های تولیدی فندک ، قلم مو ، دستکش و مدادرنگ، درخواست‌های واحدهای صنعتی احصا و مورد بررسی قرار گرفت.

در بازدید صورت گرفته ، کمبود نقدینگی و نیاز به تسهیلات بانکی و مجوز ترخیص دستگاه های صنعتی و رفع مشکل بیمه کارگران از اهم مشکلات واحدهای بازدید کننده عنوان شد، همچنین مقرر شد که بازدیدها بصورت مستمر ادامه داشته باشد و تمامی شرکت های تولیدی بخصوص در حال تاسیس و توسعه که به امر تولید و اشتغال زایی کمک شایانی می شود، رصد و در کارگروه رفع موانع تولید مطرح و پیگیری شود.

این شرکت ها در حال گسترش و توسعه فاز دوم خود بودند که در مجموع حدود ۳۰۰ نفر از این طریق به بازار کار جذب می شوند .