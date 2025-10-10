اجرای «مسیر ترامپ» در قفقاز با بودجه ۱۴۵ میلیون دلاری آمریکا آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آمریکا با تزریق بودجه دولتی ۱۴۵ میلیون دلاری، نخستین گام عملیاتی برای اجرای «مسیر ترامپ» یا همان کریدور جعلی زنگزور را برداشته است؛ مسیری که اجرای آن تهدیدهای ژئوپلتیک و ژئواکونومیک برای ایران به همراه دارد.

طرح «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی» (TRIPP) که پیش‌تر با نام «زنگزور» شناخته می‌شد، در نخستین مرحله با بودجه ۱۴۵ میلیون دلار برای ایجاد زیرساخت‌های اولیه آغاز می‌شود.

«برندن هنرهان»، مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: «در همکاری با کنگره، قصد داریم ۱۴۵ میلیون دلار به ارمنستان اختصاص دهیم؛ اقدامی که نخستین گام بزرگ برای تحقق مسیر ترامپ است.»

وی به همراه سفیر آمریکا در ارمنستان، «کریستینا کویین»، ریاست هیئت آمریکایی را در مذاکرات ۱۱ سپتامبر در ایروان برعهده داشت. در این نشست، طرح تجاری جدید ارمنستان با عنوان «چهارراه صلح» نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر اقتصاد ارمنستان، «گوورگ پاپویان»، اعلام کرده است که مبلغ ۱۴۵ میلیون دلار «تنها نخستین بخش از حمایت‌های مالی آمریکا» خواهد بود و کمک‌های بیشتری در آینده پیش‌بینی می‌شود.

مقامات ارمنی تأکید کرده‌اند که حاکمیت بر مسیر در اختیار ایروان باقی خواهد ماند، هرچند در ابتدا احتمال واگذاری مدیریت پروژه به یک شرکت امنیتی خصوصی آمریکایی مطرح بود.

این مسیر قرار است ۴۲ کیلومتر از خاک ارمنستان را دربر گیرد و جمهوری آذربایجان را به جمهوری خودمختار نخجوان متصل کند. مسیر یادشده، بخش کلیدی توافق صلحی است که در ۸ اوت ۲۰۲۵ با نظارت ترامپ میان «پاشینیان» و «علی‌اف» در واشنگتن به امضا رسید. با این حال، هنوز جزئیات مربوط به زمان‌بندی ساخت، چارچوب اجرایی و نحوه تخصیص بودجه مشخص نشده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که «مسیر ترامپ» در واقع همان کریدور زنگزور با ظاهری تازه است و می‌تواند ایران را در شمال‌غربی در انزوای ژئوپلیتیکی قرار دهد. با توجه به سابقه جمهوری آذربایجان و ترکیه در ایجاد اختلال در مسیرهای تجاری ایران، ارمنستان همچنان راه زمینی برای ارتباط با روسیه و شرق اروپا است.

حضور آمریکا در جنوب ارمنستان تحت عنوان «مسیر ترامپ» می‌تواند به معنای تکمیل انسداد مرزهای شمال‌غربی ایران باشد و افزون بر آن، زمینه‌ساز استقرار نظامی این کشور در مجاورت مرزهای ایران شود.