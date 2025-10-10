الشیبانی به بیروت می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه امروز جمعه برای اولین بار پس از انتصاب به این سمت به لبنان سفر خواهد کرد.

وی به منظور گفتگو درباره روابط سوریه و لبنان و مسائل باقی مانده میان دو طرف به بیروت خواهد رفت.

یک منبع آگاه به تلویزیون سوریه اعلام کرد که الشیبانی در این سفر با مقامات ارشد لبنانی از جمله جوزف عون، رئیس جمهور لبنان و نواف سلام، نخست وزیر این کشور دیدار خواهد کرد.

منبع مذکور بیان کرد: تعیین مرز با لبنان و مسأله زندانیان سوری در زندان رومیه در صدر جدول برنامه های سفر الشیبانی به بیروت و رایزنی های او با مقامات لبنانی قرار دارند.