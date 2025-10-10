خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در آستانه چهاردهمین سالگرد سفر تاریخی و سرنوشت‌ساز مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه، بار دیگر یاد و خاطره روزهایی در ذهن مردم این دیار زنده می‌شود که در مهرماه سال ۱۳۹۰ کرمانشاه شاهد یکی از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین رویدادهای توسعه‌ای، فرهنگی و عمرانی خود بود. سفری که از ۲۰ تا ۳۰ مهرماه سال ۱۳۹۰ انجام شد و موجی از امید، نشاط، تحول و انگیزه را در جای‌جای استان رقم زد. این سفر نه‌تنها در حافظه مردم استان ماندگار شده است، بلکه به‌عنوان یک نقطه عطف در مسیر توسعه کرمانشاه به شمار می‌آید.

در جریان این سفر پربرکت، مقام معظم رهبری با حضور در جمع اقشار مختلف مردم، دیدارهای عمومی و اختصاصی و نیز بررسی ظرفیت‌های راهبردی استان، تصمیماتی ارزشمند و بنیادین برای پیشرفت و آبادانی کرمانشاه اتخاذ کردند. نتیجه این سفر تاریخی، هزار و ۱۹۳ پروژه و مصوبه در حوزه‌های مختلف زیرساختی، اقتصادی، کشاورزی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی بود که اجرای آن‌ها می‌توانست و می‌تواند مسیر توسعه استان را متحول کند و چهره‌ای نو به آن ببخشد.

یکی از شاخص‌ترین مصوبات این سفر، طرح گرمسیری بود که به‌عنوان طرحی راهبردی در زمینه توسعه کشاورزی و بهره‌برداری بهینه از منابع آبی، نقشی حیاتی در اشتغال، معیشت و رونق اقتصادی مناطق غربی استان ایفا می‌کند. این طرح که بخش مهمی از استان را تحت پوشش قرار می‌دهد، از همان ابتدا مورد توجه ویژه مسئولان کشوری و استانی قرار گرفت و با هدف آبیاری زمین‌های کشاورزی و توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی در مناطق گرمسیری طراحی شد. اجرای این طرح عظیم، زمینه‌ساز شکوفایی کشاورزی و رونق روستاها و شهرهای غربی کرمانشاه شد و همچنان یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی استان به شمار می‌آید.

در حوزه فرهنگی نیز احداث کتابخانه مرکزی کرمانشاه به‌عنوان یکی از مصوبات مهم سفر رهبری مطرح شد؛ طرحی که هدف آن ایجاد مرکزی فرهنگی در تراز ملی برای ارتقای سرانه مطالعه، توسعه فعالیت‌های فرهنگی و فراهم کردن فضای مناسب برای پژوهشگران، دانشجویان و عموم علاقه‌مندان به کتاب و فرهنگ بود. هرچند این پروژه هنوز به سرانجام نهایی نرسیده، اما از همان ابتدا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبه‌های فرهنگی مردم و اهالی علم و فرهنگ استان شناخته شد و همواره مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار دارد.

راه‌آهن کرمانشاه – خسروی نیز از دیگر پروژه‌های راهبردی و ملی مصوبات این سفر بود؛ طرحی که می‌تواند اتصال استان کرمانشاه به شبکه بین‌المللی حمل و نقل ریلی را تسهیل کند و ظرفیت‌های ترانزیتی و اقتصادی منطقه را به شکلی چشمگیر افزایش دهد. با بهره‌برداری کامل از این مسیر ریلی، استان کرمانشاه به یکی از کریدورهای مهم حمل و نقل کشور و منطقه تبدیل خواهد شد و امکان جابجایی سریع‌تر و ارزان‌تر کالا و مسافر فراهم می‌شود.

علاوه بر این طرح‌های کلان، در سفر مقام معظم رهبری پروژه‌های متعددی در زمینه توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، راه‌سازی، مسکن، آموزش، صنعت، اشتغال و محرومیت‌زدایی نیز به تصویب رسید که بخش قابل توجهی از آن‌ها در سال‌های گذشته اجرا شده و برخی دیگر همچنان در حال اجرا یا پیگیری هستند.

این سفر در واقع یک نقشه راه جامع برای توسعه همه‌جانبه استان کرمانشاه بود؛ سفری که با رویکرد عدالت‌محور و نگاه متوازن به مناطق مختلف، تلاش کرد فرصت‌های برابر را برای رشد و پیشرفت همه شهرستان‌ها فراهم کند. در چهاردهمین سالگرد این سفر تاریخی، بازخوانی مصوبات و بررسی میزان پیشرفت آن‌ها نه‌تنها ضرورتی برای ثبت در حافظه تاریخی استان است، بلکه فرصتی برای مطالبه‌گری هوشمندانه، تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و احیای روحیه امید و همدلی در میان مردم و مسئولان به شمار می‌رود.

اکنون پس از گذشت چهارده سال، بسیاری از این پروژه‌ها به ثمر نشسته و برخی نیز هنوز چشم‌انتظار همت و تصمیم جدی مدیران هستند. سفر مهرماه ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری به کرمانشاه، تنها یک سفر رسمی نبود؛ بلکه نقطه آغاز حرکتی بزرگ برای پیشرفت، آبادانی و شکوفایی این خطه مرزی و مقاوم ایران اسلامی بود.

مصوبات سفر رهبری باید در اولویت برنامه‌های استان قرار گیرد

فضل‌الله رنجبر نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان سفر تاریخی مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه، مصوبات کاربردی و مورد نیاز استان به تصویب رسید که بخشی از آن‌ها تاکنون به صورت کامل محقق شده است.

وی با بیان اینکه مصوبات این سفر محدود به یک بخش خاص نبود، افزود: در همه زمینه‌های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مصوبات ارزشمندی به ثبت رسید که هر یک از آن‌ها نقش مهمی در مسیر توسعه استان دارند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم قرار گرفتن مصوبات سفر رهبری در اولویت کاری دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: برخی از پروژه‌های مصوب این سفر تاکنون به مرحله اجرا نرسیده و یا نیمه‌تمام باقی مانده‌اند که لازم است مسئولان با جدیت بیشتری پیگیر تکمیل آن‌ها باشند.

رنجبر ادامه داد: اجرایی شدن کامل مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه می‌تواند تا حد زیادی عقب‌ماندگی‌های زیرساختی و توسعه‌ای استان را جبران کند و زمینه‌ساز رشد و پیشرفت همه‌جانبه این خطه شود.

وی با اشاره به وظیفه نمایندگان برای پیگیری مصوبات تصریح کرد: ما به‌عنوان اعضای مجمع نمایندگان استان کرمانشاه، وظیفه داریم با رصد و پیگیری مستمر وضعیت مصوبات این سفر، در راستای تحقق آن‌ها و تسریع روند اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام تلاش کنیم.

کتابخانه مرکزی و برخی طرح‌ها هنوز روی زمین مانده‌اند

امیر مهتران دبیر سابق مجمع مطالبه‌گران استان کرمانشاه و دبیر گروه جهادی مطالبه‌گری پاسداران عدالت با اشاره به چهاردهمین سالگرد سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه اظهار کرد: با وجود گذشت ۱۴ سال از آن سفر تاریخی، برخی از مصوبات مهم همچنان به سرانجام نرسیده‌اند و این مسئله جای گلایه جدی دارد.

وی افزود: برخی از پروژه‌های مصوب این سفر در سال‌های گذشته از اولویت برنامه‌های اجرایی خارج شده یا در حاشیه قرار گرفته‌اند، در حالی که باید در صدر برنامه‌های توسعه‌ای استان باشند. به‌طور مشخص پروژه‌ای چون کتابخانه مرکزی کرمانشاه یکی از مصوبات مهم فرهنگی این سفر بود که هنوز به بهره‌برداری نرسیده و این موضوع مطالبه جدی مردم و اهالی فرهنگ و رسانه است.

مهتران با بیان اینکه مصوبات سفر رهبری ظرفیت پیشران توسعه استان را دارند، گفت: در بخش‌هایی که طرح‌ها و پروژه‌های این سفر به مرحله اجرا رسیده‌اند، نتایج آن به‌خوبی قابل مشاهده است. به عنوان نمونه در مناطقی که طرح گرمسیری اجرا شده، کشاورزان به صورت ملموس از مزایای آن بهره‌مند شده‌اند و رضایت و رونق کشاورزی به چشم می‌خورد. همین تجربه نشان می‌دهد اگر دیگر مصوبات نیز اجرایی می‌شدند، امروز وضعیت استان متفاوت بود.

دبیر گروه جهادی مطالبه‌گری پاسداران عدالت با قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته در برخی حوزه‌ها اضافه کرد: در روزهای اخیر شاهد پیشرفت پروژه راه‌آهن کرمانشاه – اسلام‌آبادغرب و ورود آن به فاز ریل‌گذاری بوده‌ایم که جای تقدیر دارد. ان‌شاءالله به زودی شاهد تکمیل پروژه راه‌آهن کرمانشاه – خسروی خواهیم بود که در توسعه اقتصادی، گردشگری و زیارتی استان تأثیر بسزایی خواهد داشت.

وی در پایان تأکید کرد: مصوبات سفر مقام معظم رهبری نباید فراموش شوند؛ بلکه لازم است به عنوان ستون‌های اصلی پیشرفت استان، در برنامه‌ریزی‌های کلان مورد توجه قرار گیرند و مسئولان با جدیت بیشتری برای تحقق کامل آن‌ها گام بردارند.

مصوبات سفر رهبری پیشران توسعه کرمانشاه است

حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سفر رهبر معظم انقلاب به استان کرمانشاه را می‌توان نقطه عطفی در مسیر پیشرفت و توسعه این استان دانست؛ سفری که با مصوبات راهبردی و اثرگذار همراه بود و می‌تواند مسیر آینده کرمانشاه را متحول کند.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی این مصوبات افزود: مصوبات این سفر پیشران و محرک اصلی توسعه استان هستند و لازم است در دستور کار جدی مسئولان قرار گیرند تا با اجرایی شدن کامل آن‌ها شاهد رشد همه‌جانبه کرمانشاه باشیم.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه با وجود گذشت سال‌ها از آن سفر تاریخی، برخی از مصوبات مقام معظم رهبری هنوز اجرایی نشده و روی زمین مانده‌اند؛ همچنین برخی از تسهیلات مصوب نیز تاکنون پرداخت نشده است.

حجت‌الاسلام حسینی‌کیا ادامه داد: این مصوبات باید به عنوان اولویت اصلی مسئولان اجرایی استان و کشور در نظر گرفته شوند و در صدر برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرند تا اهداف تعیین‌شده آن سفر مهم محقق شود.

چهاردهمین سالگرد سفر تاریخی مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه، فرصتی است تا بار دیگر بر اهمیت و نقش راهبردی مصوبات آن سفر سرنوشت‌ساز تأکید شود؛ مصوباتی که بخش قابل توجهی از آن‌ها توانست مسیر توسعه استان را متحول کند و در حوزه‌هایی نظیر کشاورزی، با اجرای طرح گرمسیری، آثار ملموس و قابل‌لمسی بر زندگی مردم بر جای بگذارد. اما در کنار این دستاوردها، واقعیت آن است که بخشی از مصوبات مهم همچنان بر زمین مانده‌اند و از اولویت برنامه‌های اجرایی سال‌های اخیر خارج شده‌اند؛ پروژه‌هایی چون کتابخانه مرکزی کرمانشاه و تکمیل راه‌آهن کرمانشاه – خسروی نمونه‌ای روشن از این عقب‌ماندگی‌هاست. اکنون زمان آن رسیده که این مصوبات نه به عنوان اسناد آرشیوی، بلکه به عنوان الزامات توسعه‌ای و مطالبه عمومی مردم مورد توجه جدی دولت، نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی قرار گیرد. تحقق کامل این مصوبات، نه‌تنها ادای دینی به آن سفر ماندگار است، بلکه می‌تواند موتور محرک توسعه پایدار استان در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیربنایی باشد. این مطالبه‌ای مردمی است که باید به اولویت واقعی برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی‌های استان بدل شود.