به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری؛ سیدحمیدرضا صانعی با اشاره به تلاش های این سازمان برای احیای صنعت هوایی کشور و برقراری امن و ایمن همه پروازهای داخلی و بین المللی و رفع محدودیتهای ایجادشده در صنعت هوانوردی غیرنظامی کشور پس از جنگ تحمیلی با رژیم صهیونیستی افزود: صنعت هوانوردی کشور در این مدت با محدودیتهایی در حوزه عملیات پروازی و بهره برداری از فرودگاهها روبهرو بوده است که توانسته ایم به تدریج، با هماهنگی سازنده و مؤثر بین بخشهای نظامی و غیرنظامی، بسیاری از این محدودیتها را رفع کنیم.
وی افزود: یکی از طولانیترین محدودیتهایی که همچنان با آن مواجه هستیم، مربوط به پروازهای آموزشی و تفریحی توسط پرنده های کوچک و فوق سبک است که به دلیل نوع و ماهیت این پروازها، با در نظر گرفتن الزامات بخش نظامی و پدافندی و اهمیت ایمنی این پروازها، بتدربج نسبت به برقراری این پروازها اقدام شد.
صانعی ادامه داد: درحال حاضر کلیه پروازهای فوق سبک در محدوده (ATZ ) فرودگاههای کشور و سایتهای پروازی مورد تایید برقرار است. با این حال، درخصوص پروازهای آموزشی بین فرودگاهی و ناوبری، همچنان محدودیت های پروازی برقرار میباشد.
معاون هوانوردی و امور بین الملل با اشاره به تصمیمات مشترک سازمان هواپیمایی کشوری و بخش نظامی اظهار کرد: در خصوص فرودگاههایی که دارای سامانههای قابل اتکا بوده و نگرانیهای کمتری از منظر امنیتی و عملیاتی وجود دارد، مجوزهای لازم پس از بررسی ریسک(خطرپذیری)های امنیتی و ایمنی صادر میشود. بر همین اساس، هماکنون برای یکی از شرکتهای بزرگ آموزشی فعال در کرمان و رفسنجان، مجوزهای لازم اخذ شده و پروازهای آموزشی میان این فرودگاهها و برخی فرودگاههای دیگر در حال انجام است و در سایر مراکز آموزشی و فرودگاهی نیز به تدریج برقرار خواهد شد.
وی ادامه داد: دفتر گواهینامههای سازمان هواپیمایی کشوری برای جلوگیری از توقف آموزشهای خلبانی، روشهای جایگزینی را پیشنهاد و اجرایی کرده است؛ بهگونهای که بخشی از وظایف و تمرینهای آموزشی در پروازهای محلی، در محدوده همان فرودگاه انجام میشود و بخشی دیگر به فرودگاههای دارای تسهیلات مناسب منتقل و یا در محیط شبیهساز پروازی انجام میشود.
صانعی تصریح کرد: با توجه به بررسیها و ارزیابیهای انجامشده در هفتههای اخیر، دستورالعمل مشخص و راهکار اجرایی در این زمینه طراحی گردیده و از همکاران خواستهام این روشها را بهصورت مکتوب ابلاغ کنند. در هفته آینده، مکاتبهای رسمی با شرکتهای آموزش خلبانی و فعالان پروازهای فوقسبک انجام خواهد شد تا ضمن ایجاد شفافیت، این راهکارها به اطلاع مردم برسد.
وی ضمن قدردانی از همکاری و همراهی همه فعالان صنعت به ویژه بخش فوق سبک افزود: تلاش ما بر این است که با رفع دغدغهها و نگرانیهای بخش نظامی در زمینه شناسایی هواپیماهای فوقسبک و دیگر هواپیماهای فعال در این حوزه، بتوانیم شرایط را به سمت وضعیت عادیتر، با محدودیتهای کمتر و در نهایت بدون محدودیت سوق دهیم.
